台北神旺飯店 歡慶畢業季  

謝師宴就是要玩得盡興，吃得過癮! 即日起至2018年8月31日，台北神旺飯店為各年齡層的畢業族群打造了多元方案，餐飲類型除了有氣氛輕鬆熱鬧的「吃到飽」，澎派大器的中式桌菜、精緻鍋物與日本料理亦是熱門選擇。各自搭配獨立包廂、早鳥優惠、揪團折扣，和謝師宴邀請函等專屬好康，專案優惠最低每人NT$663+10%起，再加上緊鄰捷運忠孝敦化站的交通優勢，讓學子與師長皆能輕鬆赴會。詳洽台北神旺大飯店：(02)2772-2121轉各餐廳。​

伯品廊西餐廳(1F)：繽紛美食自助吧，訂位專線：02-2781-7063。

潮品集潮州料理(3F)：綜合百匯自助吧、中式經典潮州桌菜。訂位專線：02-2772-5778。

澄江日本料理(4F)：精緻日式套餐。訂位專線：02-2781-6909。

澄江鍋物Shabu(4F)：熱鬧狂涮火鍋吃到飽。訂位專線：02-2781-7667。​

【伯品廊】５同行１人免費，早鳥預訂再送午茶餐券！

位於神旺飯店一樓的「 伯品廊 」西餐廳，2018年5月15日至7月31日推出謝師宴專案，搭配繽紛多元的西式佳餚吃到飽，並有專業影音設備與貼心供應的精美邀請函，每客平日僅需NT$868+10%起。繽紛餐檯供應有當日直送鮮切的生魚片拼盤、知名烘培坊特製的手工法式甜點、嚴選在地小農鮮蔬沙拉吧，和每日輪番上陣的英式爐烤牛肉、烤鴨或德國豬腳等料理，並有Häagen-Dazs冰淇淋無限享。平日5人同行享1人免費，假日10人同行享1人免費；預訂人數滿40人贈價值NT$5,000雞尾酒特調，滿60位以上贈罐裝台灣啤酒2箱，滿100位贈4張伯品廊晚餐券，揪團人數愈多，優惠更豐富！2018年5月31日前預訂還贈送2張伯品廊午茶自助餐劵，建議及早搶訂熱門時段！

注意事項：

本專案需出示學生證或教師證證明。

本專案適用於在校準畢業生，且人數需達30位以上。

特殊節日不適用，且不得與其他優惠併用。

包廳保證人數：大廳100人；Queen區30人。

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【潮品集潮州餐廳】迷人價格，吃喝玩樂一網打盡

口碑極佳，擁有高人氣的中餐廳「 潮品集 」(3F)，以道地潮州料理與各色廣式點心擄獲人心，今年謝師宴為學生打造多款優惠專案，可依人數和喜好選擇氣氛熱鬧的桌菜或綜合百匯自助餐，無論選擇何種方案皆可以優惠價格品嚐潮州經典菜色。「潮饌港點吃到飽」(點菜方式)專案主打自豪潮州料裡及道地港點，平日每客NT$699+10%起，可享果汁無限暢飲，每滿31人贈1人免費。「綜合百匯自助吧」提供繽紛自助冷盤、沙拉吧、熱食、甜品無限享，平日每客NT$699+10%起，每滿21人贈1人免費，人數達46人另贈道地潮式片皮鴨乙隻、Häagen-Dazs 冰淇淋、果汁無限場飲，無酒精雞尾酒乙缸、卡拉OK歡唱，並可暢玩XBOX360體感遊戲炒熱歡樂氣氛。「中式經典潮州桌菜」，每桌10人最低NT$8800+10%起，另贈果汁無限享、精選紅酒1瓶。5月31日前凡預訂46人以上宴席，另贈價值NT$880+10%潮品集點心券2張。​

注意事項：

本專案需出示學生證或教師證證明。

本專案適用於在校準畢業生，且人數需達30位以上。

本優惠方案不得與其他優惠併用。​​

【澄江日本料理】精緻懷石料理，少人數宴會最合適

提供新和風懷石料理、精緻高檔的「 澄江日本料理 」(4F)，2018年5月1日至7月31日，同樣瞄準少人數、講求品味的博碩士班或EMBA專班客群，以套餐方式呈現高雅精緻饗宴。量身打造的懷石料理包含精緻開胃前菜、日式煮物、燒物、炸物、蒸飯、湯品等品項，飯後則有新鮮水果及精緻甜點，菜色皆依季節更替微幅調整內容，以提供新鮮時令美味。原始價格近兩千元的套餐，同樣滿足的份量，謝師宴專案每客卻僅NT$1,180+10%，即可以超值價品嚐高檔日本料理，同時更推出專案限定的4人同行1人免費優惠，及每滿10人贈精選果汁3瓶為謝師宴市場提供了難得的新選擇。

注意事項：

本專案需出示學生證或教師證證明。

母親節檔期不適用此方案，日期依餐廳公告為主。

本優惠方案不得與其他優惠併用。

本專案適用於在校準畢業生，且人數需達12位以上。

【澄江鍋物Shabu】人氣強強滾，謝師大快朵頤選這味

同樣位於4F的「澄江鍋物Shabu」以頂級鍋物吃到飽聞名，2018年5月1日至7月31日，推出4人同行1人免費，10人以上訂席加贈精選紅酒1瓶謝師宴優惠，平假日價格皆為NT$780+10%，可自選日式昆布、南洋咖哩、田園蕃茄、萊姆香菜皮蛋或隱藏版日本蒜味噌牛奶鍋底，搭配精選肉盤、各式魚鮮、時令鮮蔬，再享頂級莫凡彼冰淇淋吃到飽。

注意事項：

本專案需須出示學生證或教師證證明。

12人以上預訂可享獨立包廂。

包廳保證人數：40位。

母親節檔期不適用此方案，日期依餐廳公告為主。

本優惠方案不得與其他優惠併用。