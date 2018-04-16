〈財經主筆室〉海外IPO增 大戶不會出走嗎？

金管會日前記者會公布台股第1季各項交易戶數統計，非大戶的散戶有交易人數達216萬人，創下2011年第3季以來新高，比去年第4季增加6萬多人，金管會強調台股目前交易正處於熱絡狀態 。但據這份統計，卻透露出有交易的大戶人數變少了，有記者不禁提出質疑，大戶是否有從台股落跑情況？記者提出的疑慮卻遭金管會官員打臉！官員表示記者的猜測不是事實，強調人數減少是受季節性因素影響，股市大戶的投資熱度不減，今年第1季有交易大戶人數，仍創下最近五年同期的新高。

政府官員作多其實是無可厚非，股市愈是多頭走勢，投資人參與股市意願就愈高，相對股市成交金額、證交稅的稅收就愈多。財政部的最新稅收統計，累計今年第1季稅收為3712億元，創下歷年同期新高紀錄，稅收創新高主要來自營業稅、證交稅及菸酒稅的挹注，其中，首季稅交稅稅收249億元，創下七年來同期新高，年增32%，單季證交稅增加金額為60億元。當沖降稅對活絡股市似乎發揮了明顯助益，讓立法院在上周快馬加鞭三讀通過證交稅條例修正案，當沖降稅再延長三年八個月，當沖降稅再延至2021年12月31日止，並且加碼讓證券自營商當沖交易也納入適用對象。

既然第1季股市交易活絡，證交稅收也創新高紀錄，散戶交易人數也創下七年來新高，但卻為何台股大戶人數卻變少了，這才是讓人所不解之處。官員說是季節性因素造成，因為去年第4季工作天數有62天，今年第1季只有58天。也就是說交易天數減少，讓今年第1季上市櫃億元以上交易大戶人數，硬是比去年第4季少2179人，但同樣是交易天數減少，億元以下交易金額人數216萬人，卻出現比去年第4季足足增加6萬多人，為何散戶交易人數卻不受季節性因素影響，官員的說法兩相矛盾讓人霧裡看花。

面對亞洲各主要資本市場競爭愈來愈激烈的環境，政府官員作多台股心態是可以理解，但外界比較擔心的是，繼產業不斷傳出海外掛牌的出走消息後，難道就連股市交易的大戶也要出走嗎? 中國又祭出惠台31項措施，其中包括對金融業人才招手，在台灣已獲取相應資格者，赴中國申請證券、期貨、基金等從業資格時，只需通過中國法律法規考試，無須再另外參加專業知識考試，難不成接下來還得面臨金融人才出走、流失的局面。

台灣產業界投資出現停滯，造成就業市場薪資環境不佳，人才逐漸流失已經是事實，中國一連串的惠台措施只是會加劇這種現象的發生，政府要在資本市場這場競爭中獲取優勢，就得痛定思痛從基本面改革著手，把投資環境做好、進一步改善產業環境。降低證交稅增加的交易量，是營造投機環境創造出來的，並非台灣資本市場值得投資所吸引來的交易量，台灣產業結構若是值得投資，買盤自然是源源不斷的湧入。