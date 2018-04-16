「故宮×JUST IN XX周裕穎紐約時裝週創作紀實」 信義威秀公開首映

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 台北綜合報導) 國立故宮博物院首次在院外大型電影院舉辦宣傳首映會， 13日晚於台北信義威秀影城舉辦「故宮×JUST IN XX周裕穎紐約時裝週創作紀實」首映會暨映後座談會，片中完整重現了故宮與周育穎設計師展開雙品牌聯名合作，期間故宮國寶文物與時尚設計產業及在地工藝匠師三方跨域交流的過程，最終服裝作品登上紐約世界舞台都有一系列精彩剪輯。

「故宮×JUST IN XX周裕穎紐約時裝週創作紀實」片頭 楊秀卿老師唸歌畫面

故宮表示，這支創作紀錄片下週三起會在位於臺灣文博會花博公園爭艷館展區的故宮參展會場持續播放，現場也會展示今年二月紐約官方時裝週中最具故宮代表性的10套服飾，歡迎民眾前往欣賞體驗。

JUSTIN IN XX服裝品牌設計師周裕穎則在映後座談中分享他的設計理念，除了宣揚「越在地，越國際」的理念外，也對於合作過程中林院長主動詢問能否將故宮文物與刺青元素融合這點感到印象深刻，認為這樣open mind的開放態度，讓彼此的合作能夠更加符合「SuperlinXX 超脫」系列的核心價值－讓故宮國寶能超越時空、領域的限制，呈現故宮文物多元價值。

「SuperlinXX 超脫」系列以故宮國寶〈翠玉白菜〉、〈快雪時晴帖〉、〈玉人與熊〉、〈谿山行旅圖〉、〈錦春圖〉、〈富春山居圖〉等重要館藏為設計靈感，並結合天染工坊陳景林老師的藍染工藝、臺灣藺草學會劉彩雲老師的編織工藝、梅桂服裝公司胡梅蘭、胡梅花的珠繡工藝、臺南府城光彩繡莊林玉泉的立體繡工藝、Master tattoo & COW大毛的刺青工藝等台灣傳統工藝。透過現代時尚重現古今兩代國寶的匠人精神，聯繫古今兩大時空，並結合五大傳統工藝，打造具現代多方輪廓的時尚作品。