(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)根據日本《共同社》最新民調，安倍晉三雖然仍在自民黨内，獲得穩定支持，但無支持政黨民衆對他的支持卻相當低，不到百分之10。

《共同社》在週末進行民意調查，分析民衆對於9月自民黨黨魁選舉候選人的支持度。雖然一般民衆，自然沒有資格在黨魁選舉中投票，但民衆的觀感，很可能會影響到自民黨内權力遊戲的運作，因此仍有其重要性。

根據日本《產經新聞》引述，對於自民黨支持者，安倍晉三支持率仍掛帥，來到36.7%，但與上次民調相比，降低了9.9個百分點。第二名是自民黨前幹事長石破茂，他的支持率有24.7%，比上次民調增加4個百分點。而第三名是前首相小泉純一郎之子，自民黨筆頭副幹事長小泉進次郎，支持率是20.9%，比上次增加了3.7%。

自民黨前幹事長石破茂（圖片來源：翻攝自石破茂推特）

《共同社》也調查了全體民衆，對於自民黨黨魁候選人的支持度。在此調查中，第一名和第二名分別是石破茂和小泉進次郎，他們的支持率分別是26.6%和25.2%，相當靠近。而安倍晉三則落到第三名，支持率只有18.3%，顯現非自民黨人士對他的支持程度，似乎不甚理想。

自民黨筆頭副幹事長小泉進次郎（圖片來源：翻攝自小泉進次郎臉書）

另外，根據民調，若將範圍限縮到無固定支持政黨人士，則石破茂和小泉進次郎仍維持冠亞軍，支持率分別有26.8%和23.9%，但安倍晉三只有8.6%。

日共同社民調 安倍支持率顯著退步

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