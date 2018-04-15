母住院45天順利出院　孝子背媽祖徒步600公里還願

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）30歲的花蓮市里長張東耀，去年(2017年)底母親重病住院，他許願若母親能康復出院，將背媽祖神像到嘉義奉天宮還願。

母親住院45天順利出院後，張東耀自3月底開始，背負媽祖神像環島17天，今(15）日中午抵達嘉義，完成徒步600公里的行程。

中央社報導，張東耀是花蓮市民族里長，26歲時接下擔任4屆里長母親陳瑞萍的棒子，當選為全台第二年輕的里長。

圖為張東耀行經太魯閣國家公園情形。中央社

由於篤信媽祖，張東耀也擔任宜蘭縣蘭陽金虎爺會副會長，並於去年3月發願背負神像遶行南台灣，徒步600公里前往嘉義新港祈福。



中央社今(15）日引述張東耀受訪時表示，由於母親陳瑞萍去年12月突然重病住院，甚至一度呼吸衰竭。母親住院期間，他再度向媽祖許願，除了吃素一個月為母親祈福外，若母親能順利康復出院，他願意再次背負神像遶行北台灣，徒步前往新港奉天宮還願及祈福。



結果，母親住院45天後，順利康復出院，他也規劃在媽祖聖誕（農曆3月23日）前背負神像，從花蓮出發遶經北台灣徒步到嘉義還願，與去年遶行南台灣合起來，象徵環島圓滿。



今年3月28日，張東耀依計畫，背著媽祖、金虎爺等神像從花蓮出發，原本他是一個人獨行，但沿途有許多信眾擔心他發生危險，陸續加入陪走的行列，讓他沿路都不孤單。

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張東耀表示，一路走來，有不少民眾為他加油打氣，還主動提供住宿、飲水、糧食，甚至塞紅包給他。



他說，4月6日他走到雙腳都起水泡了，陪走的一位大哥，馬上連絡大甲鎮瀾宮醫療團義診團隊為他治療，讓他感念於心。



今(15）日上午張東耀從雲林土庫順天宮出發，中午進入嘉義新港鄉。他說，徒步還願祈福期間，除了有2天因公事臨時折返花蓮處理外。17天來他總共收到20幾個紅包，內心非常感動，將把這些紅包轉贈弱勢團體。

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