全球最美味機場餐廳排名 桃園機場勇奪第二

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）不管是想消磨漫長的轉機時間，或是不愛飛機餐，想上機前大快朵頤的饕客有福了，RewardExpert網站公布全球前10大最美味的機場餐廳評比，該調查是根據上千位顧客的評價所統整的結果，參考價值極高。

第一名：東京成田機場

榮獲第一名殊榮的成田機場可稱得上當之無愧，畢竟東京是全球擁有最多間米其林星級餐廳的城市。在成田機場內，旅客可以享用到許多經濟實惠的美食，例如：日式雞肉串、烏龍麵、新鮮壽司、炸豬排飯及各式丼飯等。

第二名：台灣桃園機場

桃園機場的餐廳美食CP值極高，其中以珍珠奶茶享譽全球的春水堂也榜上有名。

第三名：香港國際機場

香港機場是全球前10大繁忙的機場，許多國際旅客都會在這轉機，機場內的餐廳也提供各式料理，根據調查，旅客們最推薦的料理是酸甜口味的咕咾肉。

第四名：新加坡樟宜機場

新加坡樟宜機場在各項評比中經常是常勝軍，場內的餐廳當然也不遜色，旅客們最推薦的為廣式料理。

第五名：阿姆斯特丹史基浦機場

阿姆斯特丹史基浦機場(AMS) 是歐洲第五繁忙的機場，是荷蘭的主要國際機場。Bowery Restaurant餐廳中供應的亞洲料理和烤肉大受旅客歡迎。

第六名：英國倫敦的蓋威克機場

名氣雖不及希斯洛機場，但是蓋威克機場是英國第二大機場，亦是全球最繁忙的單跑道機場，以及乘客量計僅次於慕尼黑機場為歐洲第七繁忙的機場。機場內提供各國料理，旅客最愛的是提供黎巴嫩料理的Comptoir Libanais餐廳。

第七名：雪梨國際機場

雪梨機場是全球持續運營時間最長的機場之一，也是全澳洲最繁忙的機場。雪梨機場之所以得到旅客的推崇，在於機場內有各式各樣來自各國的料理，例如：泰國菜、墨西哥菜、近年來興起的摩登澳式料理，以及被譽為雪梨最好吃的漢堡chur burger。

第八名：西班牙馬德里(Madrid) 巴拉哈斯國際機場

有別於其他機場提供各式異國料理，巴拉哈斯機場內的經典西班牙料理和小吃受到旅客的推崇，其中以Vinea餐廳得分最高。

第九名：德國慕尼黑機場

慕尼黑機場餐點具有一定的水準，但高消費影響了排名，擁有自酿啤酒的装置的Airbrau餐廳受到許多旅客的青睞。

第十名：英國倫敦希斯洛機場

英國首都倫敦的主要國際機場，同樣因高消費影響排名。旅客大推由地獄主廚 Gordon Ramsay所開設的餐廳Gordon Ramsay Plane Food餐廳，這位主廚全球擁有 25 家餐廳，更已將七顆米其林星星納入口袋。