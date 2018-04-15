麻疹疫苗保護力僅20年 呼籲民眾可再次接種

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣虎航麻疹群聚案，由於確診個案之活動史包含8個航班，相關接觸者眾多，臺北市衛生局提醒曾出入確診個案活動地點之民眾進行自主健康管理18天，並建議民眾，尤其是欲前往疫區、大眾運輸系統工作者、醫護人員和育齡婦女，應完成2劑MMR疫苗接種，保護自己和身邊人的健康。

臺北區傳染病防治醫療網副指揮官璩大成呼籲，麻疹為高傳染性疾病，民眾應做好衛生及自我防護，如有接觸麻疹病人應72小時內接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，可預防麻疹發生。

建議未曾接種、接種史不清楚或未具德國麻疹、麻疹抗體者，應完成2劑MMR疫苗接種，且間隔至少4週，特別是醫護人員、未有接種紀錄或抗體之育齡婦女、欲前往疫區，以及大眾運輸系統工作者。

此外，我國自1978年起陸續將麻疹疫苗納入常規疫苗，但疫苗經過20年後保護力會逐漸降低，建議20至40歲民眾若要出國旅遊，可請醫師評估是否要再行施打。

臺北市衛生局表示，自費施打費用約550元至1200元不等，建議前往接種時先去電詢問，查詢醫療院所可至臺北市預防接種資訊系統。

根據目前國際疫情監控我國鄰近之中國、泰國、日本沖繩、印度、印尼、菲律賓持續有疫情發生，此外歐洲地區以希臘、烏克蘭、法國最為嚴峻。如欲前往麻疹流行地區旅遊民眾，宜先檢視個人預防接種紀錄是否完成，有關麻疹防治資訊，可撥打疾病管制署防疫專線1922或臺北市衛生局防疫專線2375-3782，將有專人服務。