麻疹事件台虎慢半拍 延遲3天才通知員工

（台灣英文新聞／生活組 台北綜合報導）一名染麻疹的台灣旅客發病時曾搭乘台灣虎航，造成台虎2名空服員感染，空服員確診前照常出勤，不但引起大眾恐慌，衛生單位還發現，台灣虎航3月26日即接獲疾管署通知，但3月29日才發信通知員工，理由是疾管署未指示，有關單位將釐清台虎是否觸法。

疾管署29日公布今年首例境外移入疹病例，這名病例3月初至泰國旅遊，回台灣後發燒、咳嗽，3月17日搭台灣虎航班機到沖繩旅遊，3月19日在日本就醫並確疹麻疹，3月26日回台，疾管署立即通報及疫情調查。

疾管署並證實，台灣虎航有2名空服員遭到傳染，其中1名空服員後來又在麻疹可傳染期間出勤，在出勤前曾因身體不適就醫，但未被診斷為麻疹。

衛生單位在個案返國的26日即進行通報及疫調，也發文給台虎，要求提供該班次個案前後2排旅客名單，且在文內以同等大小字體備註說明：「上述航班機組人員應自主健康管理，尤其服務指標個案之機組人員」，並請航空公司建立該班機機組人員名冊。

台灣虎航先前表示，接獲衛生單位通知後立即配合辦理，只要空服員確診染上麻疹就停止派遣。

引述中央社報導，記者深入了解後發現，台灣虎航3月26日就已接獲疾管署通知，但3月29日下午才發信通知員工有關感染麻疹旅客曾搭上台灣虎班機，並請機組員自主健康管理。

台灣虎航發言人許致遠說，疾管署在3月26日通知的信件，主要是向台灣虎航申請旅客名單資料，但未在信內明確指示應變步驟。雖在附件備註「航班機組人員應自主健康管理」，台灣虎航提供艙單後未接獲指示與提醒，直到3月29日疾管署才電話通知並指示。

疾管署副署長莊人祥說，過去在航空界發生麻疹個案都是循此模式處理，以往運作也都很順暢。自主健康管理就是要求機組員如果生病應就醫且告知接觸史，一向配合防疫工作的航空界應有此常規。

因此台灣虎航說，26日知情，29日才通知是因為「疾管署沒有指示與提醒」；莊人祥說，這種說法「疾管署不能接受」。

民航局副局長何淑萍說，台灣虎航的確輕忽了，在收到疾管署通知時，如果不清楚如何應變，就該主動詢問。

疾管署在通知台灣虎航時，也未第一時間告知民航局，民航局看了新聞後，有主動詢問疾管署，並發函給各航空公司，認為有必要提醒業者注意。

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