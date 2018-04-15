台南大員皇冠假日酒店「波希米亞婚禮市集嘉年華」熱鬧登場

為了讓準新人們可以快速收集婚禮大小事，台南大員皇冠假日酒店特別在4/14(六) 13：00~16：30舉辦「波希米亞婚禮市集嘉年華」，除了介紹我們酒店獨特的喜宴場地與香港籍袁東海主廚精心設計的粵式喜宴菜色之外，我們也提供喜宴證婚儀式的服務，以及找來30多家合作廠商，例如：喜餅、鑽石、婚鞋、佈置、婚紗、攝影、錄影、婚顧、禮俗、蜜月、婚禮小物等，一應俱全，台南大員皇冠假日酒店希望透過一站式服務，來滿足現在年輕人求新求變，還要求快速的特性，活動成功吸引50多對100多名準新人們帶著家人一起參加。

位於安平地區的台南大員皇冠假日酒店，是2017年9月全新開幕的酒店，我們擁有一個無柱式的多功能「宴會廳」場地，採大面落地窗、穿透性設計，窗外陽光灑落與自然景緻盡收眼底，210坪的宴會廳可容納48桌，鋪設長毛地毯與億載金城造型的吊燈，讓婚禮場面更顯豪華時尚。2018年「皇冠之囍」喜宴專案，平日每桌NT$13,800+10%起，假日每桌NT$16,800+10%起，贈送主桌、接待桌、紅毯等佈置、儀式用香檳塔與結婚蛋糕、盒裝果汁暢飲及精選紅酒、收禮用品盒、迎賓送客喜糖、親友住宿優惠等。15桌以上還有滿額驚喜送，贈蜜月客房1晚、餐飲抵用券、試菜優惠等多項好禮。此外，亦提供新人婚禮諮詢服務及婚宴當日新娘專屬小管家全程服務，以及主桌雅緻名卡印製及專人桌邊服務等各項婚宴瑣事面面俱到，為新人量身打造人生的幸福婚宴。