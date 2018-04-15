台新女子路跑15日登場 世大運國手張芷瑄成功封后

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 由台新銀行冠名贊助，2018 TAISHIN WOMEN RUN TPE今日於臺北市政府開跑。今日迎來了眾多健康漂亮的女人一同來參加這場屬意女人的路跑。

今日的路跑分為兩組—10公里以及半程馬拉松。今年半程馬拉松組以2017年台北世大運參賽選手，有著「長跑甜心」之稱的張芷瑄以1小時23分36秒率先抵達重點。而10公里組的冠軍則是來自台北市立大學陸上競技系的許珮芸以46分19秒摘下。

許珮芸在國小就已經是田徑隊的一員，不過之前並不擅長中長距離的賽事。她是在國中參加一次路跑後，被教練發掘，從而轉練長距離。她在賽後受訪時表示今日的天氣很適合跑步。此外，她在收到完賽獎牌後也直呼「超美」。這次的完賽獎牌與其他路跑完賽獎牌不太一樣，這次台新女子路跑的完賽獎牌是一個玫瑰的形狀雕刻而成。當然，許珮芸也非常期待體驗這次路跑的週邊服務，包括美髮、美甲、按摩服務等體驗區。

而拿下半程馬拉松冠軍的張芷瑄今天也號召了自己身邊的幾名朋友一同來參加這個專屬於女生的台新女子路跑。「以賽代訓」的她表示：「看到那麼多努力一起努力揮灑汗水直奔終點真的很令人感動。」而對於本場路跑的週邊服務，張芷瑄提到自己最想要去按摩區體驗。她覺得這次的路跑與其他她參加過的不太一樣，不僅僅是從完賽獎牌來看，而是從完賽之後的一系列針對女性而設的服務，讓她感到十分貼心。

張芷瑄也透露自己現在處於訓練期，也期待自己能夠提升5000公尺以及10000公尺的成績，在成績穩定之後也會繼續朝著全程馬拉松邁進。