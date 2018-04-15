【迪化207博物館】「聽．錄音帶與你」特展　600捲錄音帶讓您重返舊時光

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理）你聽過錄音帶，用過Walkman(隨身聽) 嗎？對年輕人來說，這些或許是LKK時代的東西。但對念舊的人來說，卻是珍貴的記憶。

「聽．錄音帶與你」特展昨(14）日上午開幕，展出多捲國、台、客語流行歌曲，以及古典、西洋流行音樂、心靈、故事、學習領域的錄音帶。

中央社報導，其中包括1978年「龍的傳人」、1989年因六四天安門事件而發行的大合輯「歷史傷口」，以及電影專輯「七匹狼」等。

報導引述迪化二O七博物館創辦人陳國慈表示，這次特展由51名提供者翻箱倒櫃挖出自家珍藏，共募集到上千捲錄音帶，最後精挑600多卷展示。她認為錄音帶的使用時光離現在不會太遠，期望透過展覽喚起眾人回憶，也期待近期興起的復古風，能為錄音帶賦予新的生命。

「聽。錄音帶與你」特展，14日在迪化二O七博物館開幕，民眾可在展場戴上耳機聽歌。中央社

展覽中也可見到1986年金瑞瑤「愛情急救站」專輯，見證戒嚴時期新聞局審查歌曲的年代；1994年獨立音樂創作人林生祥、第一場點生映像音樂創作發表會專輯。



「聽．錄音帶與你」特展，自即日起至9月9日，在「迪化二O七博物館」展出，另將舉辦兩場講座，分別是6月2日「我的歌—第一唱片行」、8月25日則舉辦「城市的聲音記憶」。

根據官方臉書資訊，在大稻埕已經有55年歷史的第一唱片行、第三代負責人李玲玲說，第一唱片行創立於1963年，唱片行的對面是第一劇場。

早年劇場電影散場時，李玲玲(下圖)的父親就拿著麥克風，用超大音箱放送廣告，當時和電影主題曲相關的黑膠、錄音帶賣得最好。

後來的民歌、偶像歌手團體時期，第一唱片行的錄音帶銷售額不斷攀升，許多暢銷錄音帶，甚至一進貨馬上被搶光。

「聽‧錄音帶與你」特展，14日在迪化二O七博物館開幕，博物館創辦人陳國慈（右）、館長華安綺（前中）與第一唱片行第三代負責人李玲玲（左）都到場參觀。中央社