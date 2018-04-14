屢傳國安假新聞？　蔡英文：國人勿輕信揣測

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（14）日下午召開國安高層會議，並表示針對近期的區域安全情勢，國防部應持續密切掌握，也呼籲國人勿輕信或過度揣測未經證實的國安相關報導。

根據總統府發布消息，蔡總統邀集行政院副院長施俊吉、國家安全會議秘書長李大維，以及國防部長嚴德發等國安單位高層首長，針對近期區域及中東安全情勢的最新發展進行研議，會議歷時100分鐘。

總統府指出，會中蔡總統聽取國防、外交與情治部門報告有關中國解放軍的最新動態，以及敘利亞化武攻擊平民後國際社會的因應與情勢分析，並與各首長交換意見。



蔡總統提及，因應中國解放軍的舉措，國防部應加強海域及空域情勢的掌握，「持續現有戰備，秉持不挑釁、不怯敵之原則，保衛國家領空、領海，並針對不實資訊，即時因應，以安定民心。」

蔡總統也呼籲，媒體各項未經主管機關證實的國安相關訊息，國人切勿輕信或過度揣測，主管機關也應即時提供國人正確資訊。

針對區域與中東安全情勢可能造成的社會及經濟衝擊，蔡總統則表示，行政院應協調各部會預擬各項應變措施，以維持國內物價與股市穩定。

此外，對於敘利亞政權以化武攻擊平民一事，蔡總統也重申，政府遵守國際公約禁止使用化學武器，也「強烈反對並譴責此一行為，並支持國際社會所採取之必要制裁行動。」





