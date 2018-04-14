春漾嘉年華  寶萊塢風情席捲台北車站

（台灣英文新聞/ 李文潔 採訪報導）由印度台北協會主辦的2018印度春漾嘉年華，本（14）日在台北車站一樓大廳熱烈展開，會長史達仁、外交部長吳釗燮與台北市副市長陳景峻皆出席此項活動。現場有專業舞者為民眾帶來精彩印度舞蹈，道地印度美食與甜點，傳統Henna彩繪，印度頭巾試戴加上魅力莎麗試穿秀，連來往的遊客都特地停下腳步，一同參與這印度台北協會的年度盛事。

台北市副市長陳景峻在致詞時表示，印度春漾嘉年華的活動，讓台灣民眾知道印度不只有瑜伽，而是擁有豐富且多元的文化色彩，不管是充滿魅力的印度服飾、醉人的舞蹈或飲食，甚至電影文化都相當吸引人， 透過長期交流，連接台灣與印度文化，並融合經濟及商業發展，讓臺印友好更上層樓。

活動開場由最具代表性的印度古典舞 – 婆羅多舞蹈開場，婆羅多舞為印度四大古典舞蹈之一，也是南印度泰米爾邦德邦（Tamil Nadu）的傳統舞蹈，此舞蹈被認為是對印度神的敬奉與崇拜，莊嚴肅穆，之後由歡樂的印度民族邦格拉舞蹈（Bhangra dance）為活動掀起第一波高潮。

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印度舞者正在表演邦拉格舞蹈

今年印度台北協會特別規劃飲食區與文化體驗區，其中文化體驗區內有印度國服莎麗可供試穿，由專業人員幫忙將6-8尺長的莎麗布在民眾身上纏好固定，即可享受穿莎麗逛北車的新奇體驗，而另一攤由台北印度文化委員會主辦的印度頭巾（Turban）試戴活動更是大排長龍，連印度人都來排隊體驗，五顏六色的頭巾是印度錫克族（Sikh）的傳統，錫克教義不剪頭髮，將頭髮編辮盤在頭上以頭巾包裹，而頭巾也被視為是光榮的標誌。

許多居住台灣的印度新住民也一同共襄盛舉，身穿傳統印度服飾庫塔（Kurta）、莎麗或旁遮比三件式套裝（Suits）攜眷參加，在飲食區大快朵頤，一解思想之情。

一位印度新住民表示，藉由參加此活動，他們雖身在異鄉卻不感到孤獨，尤其很開心見到台灣民眾喜愛印度許多文化，希望能多舉辦這樣的活動，讓更多台灣民眾認識印度繽紛的多元文化。

民眾現場體驗印度式頭巾（Turban）

飲食區有來自印度的廚師提供最原味的印度咖喱

由瘋游印度的專業人員為民眾提供莎麗試穿