〈時評〉奈何電子連署　珊珊不來

4月7日在民視上看到高雄「喜樂島聯盟」成立大會，訴求「獨立公投、正名入聯」。在喜樂島聯盟成立大會上看到許多老面孔，尤其讓我很不捨的是高齡96歲彭明敏教授以及李登輝前總統都出席。突然間我想起了1975年4月5日在美國芝加哥台灣人民眾大會會場，第一次聽彭明敏教授演講的往事。演講中突然間大會主席宣布台灣傳來一個大好消息，説是台灣的獨裁者蔣介石死掉了。於是現場大家起立拍手，時間還長達5分鐘以上。雖然已經過了43年，這幕場景還是歷歷在目。

另外，最近幾天我也碰到另外一位老朋友，台獨聯盟前主席、前台南市長張燦鍙教授。目前，張教授正在努力推動由紀政女士領銜的「東奧公投」，也就是「以台灣的名義來參加東京奧運會」。這個公投案目前已經公告正式成立，正進入第二階段的連署，而第二階段的連署要達到28萬人，也不是一件容易的事。

張燦鍙教授一直問我，我們在四年前送「核四裝填核燃料棒試運轉公投」的連署有11萬份，到底是怎麼辦到。我跟他講主要是靠街頭連署，那個時候能夠衝到十多萬份，最主要是318學運時日以繼夜在現場連署，以及後來許多活動所達成的。

我認為唯一的辦法，應該是趕快催促公部門中央選舉委員會，把電子連署系統製造出來。張燦鍙則表示說，公部門根本就不想做，他曾開記者會講過，但是公部門都沒有動靜，只好靠自己的力量，在參加的20幾個共同發起團體中去努力了。老實講，我雖然是對於「東奧公投」達成第二階段連署的可能性很期待，但還是蠻擔心的。

目前電子連署已經在上次修法時放置到公投法，而且明訂了公部門應該建置連署系統的時限。然而，中選會卻在那邊拖拖拉拉。我要這樣建議，其實各個縣市政府如果有心的話，也可以製造一個電子連署系統，例如新北市政府就可以建置這樣的系統，讓新北市民來使用。這樣，一些與新北市相關的議題，例如「你是否同意深澳電廠使用煤碳為燃料」的議題，就可利用公投來決定。而且只要有一個縣市政府做了這一套系統，其它的縣市政府也可以跟進，這樣就可以逼得中央政府即中選會加緊腳步來完成電子連署。

其實在多年前，阿扁當總統、蘇嘉全當內政部長時，我就曾經去拜訪過蘇嘉全部長，當時蘇部長也同意修改公投法的施行細則，直接公告可以使用電子連署。很不幸，後來内閣改組換了李逸洋當部長。

李逸洋部長則持反對態度。他的立場是說：「公投太容易成立不好。」 今天，我們看到目前主管機關中選會，即使是修法已經完成了，還用拖拖拉拉的行政干擾，拖緩電子連署系統的建置。其基本心態是希望在今年年底的大選中，不要有太多的公投案，因為公投太多、太容易不好。這其實是根深蒂固的威權心態。

事實上，在美國加州、在瑞士，每次選舉時都有數十個公投案同步在進行，也沒有什麼不好的地方。所以我們要求執政黨以及政府部門，包括蔡總統、賴院長以及中選會主委，能夠盡快建置這樣的一個電子連署系統，使得台灣的各類的公投能夠盡早順利進行。

當然我自己也很想推三個獨立相關的公投案。其中今年最想推的公投議題主文：「你是否同意將高雄市左營軍港租借給美國使用，為期99年」。但是，在連署系統完成之前，我想我目前也沒有這樣的心力去搞街頭連署，完成28萬人的第二階段連署。因此，這個議題，若今年不能進行，只好再等兩年，等總統大選時再來進行了。