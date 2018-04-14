台北美福大飯店 「馨花綻放」母親節饗宴

為了體恤母親多年來付出的辛勞，身為兒女們勢必要在母親節之際好好大秀感恩之意！台北美福大飯店於5月12日至5月13日推出「馨花綻放」母親節饗宴專案，「彩匯」自助餐廳提供百款異國美食，一次滿足媽咪的味蕾。

以地道潮州與廣東菜聞名的「潮粵坊」及米其林指南推薦的「米香」台菜餐廳則推出母親節澎派桌菜，讓母親與兒女們共享團圓聚餐的溫馨幸福感。

「GMT」義法餐廳擁有高雅寬敞的用餐空間，以半自助式套餐帶領媽咪細細體會飲食美學；「晴山」日本料理嚴選新鮮食材，提供炭火、鐵板燒、桌席及壽司割烹等多種廚藝料理風格，品嚐道道個性鮮明的日本料理。

擁有300坪頂級奢華的「宴會廳」同樣推出半自助式美食佳餚，現場提供優雅音樂表演，陪同的幼童可於一旁使用遊戲機，歡樂氣氛不在言下。

活動期間於各餐廳消費(不限金額)，憑當日發票至「Cocoon池畔酒吧」可享單杯飲品半價優惠；於「晴山」、「GMT」及「宴會廳」消費滿額NT$10,000則可獲贈愛馬仕沐浴組乙套(價值NT$2,500)。

「Moment café & bakery」同步推出三款外型精緻的母親節蛋糕，美好滋味藉此好好寵愛媽咪一番，4月30日前預訂母親節蛋糕，還可享85折早鳥優惠。洽詢訂位02-7722-3399轉各餐廳。