大甲媽遶境 民眾搭神壇點心站歡喜接駕

大甲媽祖遶境進香活動昨晚起駕，今年的一日體驗為「斗笠趴」，許多戴著斗笠的信眾一早擠滿大肚火車站準備出發，沿途許多民眾搭神壇迎接媽祖，點心站提供餐點，歡喜迎媽祖。



大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動13日晚間起駕，今年主題為「付出」，鎮瀾宮舉辦一日體驗活動「斗笠趴」，號召信眾戴上斗笠加入遶境，在求新求變的時代中，展現大甲媽遶境進香不變的精神。



一早許多信眾戴著斗笠來到大肚火車站報到，放眼望去，滿滿的「斗笠海」，人潮擠滿火車站前街道。



來自台南的蔡小姐，2年前發生嚴重車禍險些喪命，她說，特地來向大甲媽祖還願，今天參加斗笠趴體驗，期間將回去復健，接著再返回遶境行列，感謝媽祖保佑讓她撿回一命。



大甲媽祖遶境途中，許多香客搭設神壇，除虔誠參拜媽祖外，也架設點心站提供餐點、飲料、水果給隨行遶境的民眾解飢止渴。



開設環保公司的吳尚謙10年來在大甲媽起駕回鑾時都會在大肚環保公園、區公所搭設神壇、點心站，他說，民眾想要排隊稜轎底，有時往往不得其門而入，搭設神壇除表達他對媽祖的誠心，也提供信徒稜轎底機會，藉此回饋鄉里。



大甲媽遶境進香上午發生意外小插曲，22歲陳姓男子駕車行經大肚區沙田路，疑因未注意車前狀況撞上前方車輛，前方車輛又撞到路旁車子、奉茶補給站，波及在旁休息的香客，事故造成4人受傷，趕忙送醫救治。