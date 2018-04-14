越印泰菲青壯年將可依親來台度假打工

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）媒體報導，為解決國內農業缺工問題，外交部已經同意協助洽簽越南、印尼、泰國、菲律賓4個國家，20到45歲青壯年申請來台農村度假打工。全案經外交部簽署條款合作備忘錄，且勞動部、內政部同意，經行政院核定，就能上路。

經濟日報報導，農委會主委林聰賢半年前曾發想讓年輕人打工度假，農委會於行政院進行跨部會協商，外交部已經同意協助簽署條款合作備忘錄，未來越南、印尼、泰國、菲律賓4個國家，20到45歲青壯年可申請來台農村度假打工，每年希望有800到1000人，每人停留180天。

報導中提到，內政部移民署擔憂此舉會增加行蹤不明移工人數，因此農委會輔導處處長朱建偉表示，申請資格限制為在台新移民的親屬，由新移民協助至各地農會申請取得資格後，才能在當地申請度假打工簽證赴台，能減少成為行蹤不明的疑慮，也能解決住宿問題。

根據外交部資料，我國已與加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、韓國等十五國洽簽。農委會副主委陳吉仲表示，過去所簽的打工度假國家大多是歐美等先進國家，通常只有台灣年輕人去打工旅遊，較少有這些國家的申請來台，這次預計增加洽簽的4個東南亞國家，一方面有薪資誘因，也有助於對方來台學習農業技術，目前越南已表示對此非常支持。