臺港當代錄像展　藉凝視歷史批判獨裁政權

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）臺北當代藝術館於即日起至6月3日展出「不只是歷史文件：臺港錄像對話1980-90s」，透過有系統地回顧1980至90年代臺港重要的錄像藝術作品，為觀眾帶來重思歷史的契機。

此次展覽由臺灣國際紀錄片影展策展人林木材、臺南藝術大學教授孫松榮，以及香港錄像團體「錄映太奇」共同策劃，選入20件臺港錄像作品，這些作品透過檢視過去數年間的重大歷史事件，批判當時的中國及臺灣政權，並且反映社會的不安與焦慮。

臺北當代藝術館表示，1980年代初期，錄像藝術在臺灣與香港同時崛起，兩地藝術家不約而同地透過作品積極介入社會議題與政治衝擊，既表達個人訴求，亦回應歷史變動。

當代館指出，展覽名稱取為「不只是歷史文件」，是以2017年中國當局稱「中英聯合聲明只是歷史文件」為出發點，17位臺港重量級錄像藝術家挾帶強勁的批判力道見證歷史與記錄，展出的20件作品分別回應了1984年「中英聯合聲明」（Sino-British Joint Declaration）、1987年「臺灣解嚴」，1989年「六四天安門」，以及1997年「香港政權移交」等兩地共同經歷過的重大政治事件。

臺灣藝術家鄭淑麗的作品《Making News, Making History》，透過播映外媒CNN節目、中國中央電視臺的新聞報導，以及她所拍攝的現場畫面，從「媒體」的角度討論1989年的六四天安門民運。這也是該作品時隔近30年後，首度於亞洲展出。

而香港兩位重量級的女性錄像藝術家馮美華、鮑藹倫，則透過多件作品，既呈現當時港人徬徨焦慮的狀態，也藉黑色幽默反諷專制獨裁的荒誕。

視角拉回到臺灣，雖於1987年解除戒嚴，電視卻仍被黨政軍所控制，王俊傑與鄭淑麗的作品，便是有意識地以錄像作為抵抗威權主流的媒介，譏諷當時政權。

另外，還有陳界仁當年被臺北美國文化中心禁播的作品《閃光》，以及鄭志雄和麥志恆為凸顯臺港兩地與中國處於愈顯緊張與對立的政局，所創作的《東方紅》等作品。

此次展覽特別選用傳統電視為播放載體，還原影片原始本質的呈現與加深歷史連結度，也將舉辦多場論壇，邀請錄像藝術家和觀眾對話。

貴賓合照（由左至右）中華文化總會副秘書長張鐵志、 歌德學院院長羅岩、國家電影中心執行長陳斌全、策展人林木材、 策展人孫松榮、台北當代藝術館副館長張玉漢、 印尼經濟貿易代表處工業部主任沙羅尼Mr. Syahroni Ahmad、西班牙商務辦事處處長MR. JOSE LUIS ECHANIZ（照片來源：臺北當代藝術館提供）