美英法聯軍空襲敘利亞 俄：空襲敘後果由聯軍承擔

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）美國總統川普13日晚間宣布，他已下令美軍對敘利亞展開「精準打擊」行動，聯合行動有英國與法國加入，將對阿薩德政權的軍事設施展開飛彈攻擊，他還呼籲俄羅斯，不要和「謀殺政權」站在同一陣線。

中央社報導，在川普下令對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）具化武能力的目標展開精準打擊後，敘國首都大馬士革已聽到爆炸聲響。英相梅伊表示軍事行動無關推翻敘國政府。

法新社報導，俄國駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）在聲明中說：「再次地，我們又受到威脅。我們已警告這類行動不會沒有後果。一切責任由華府、倫敦與巴黎承擔。」

在美國總統川普直接點名俄國總統蒲亭對阿塞德政權的支持後，安托諾夫表示「侮辱俄羅斯總統是無法接受及不被允許的事」。

引述中央社報導，川普週五晚間於全國電視演說中指出， 這次的飛彈攻擊目標是阿薩德政權化武所在地及軍事基地，將針對這些設施「精準打擊」。

川普抨擊，「是什麼樣的國家會和（阿薩德）這種謀殺人民的政權有牽連」，川普更批評阿薩德，只有邪惡的怪獸才會對無辜的婦女及孩童展開卑鄙邪惡的化武攻擊。

根據有線電視新聞網（CNN），美軍目前在敘利亞還有2000多名的地面部隊在對抗伊斯蘭國，而對敘利亞展開空襲行動後，美軍地面部隊在當地的安危將首當其衝。

美國一名官員告訴路透社，打擊行動鎖定多個目標，且使用了戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。

英國首相梅伊（Theresa May）表示，她已授權英軍部隊展開「協作的針對性打擊，以削弱敘利亞政權的化武能力」。她並指出，軍事行動無關介入敘利亞內戰或推翻敘國政府。

西方官員告訴法新社，這次對敘利亞的打擊行動不只靠軍艦發射飛彈，也動用了軍機，飛行員的風險會因可能接觸俄敘的防空系統而升高。俄國在敘利亞境內的基地部署精密的S400防空飛彈系統。