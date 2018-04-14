台廠生產染髮筆驗出甲醛 日本大創主動回收

日本經營百圓（日圓）商店的大創公司宣布，因販售的台灣廠製3款染髮筆驗出含有害人體健康的甲醛，主動召回已出售的約200萬件商品。



日本放送協會（NHK）等報導，大創主動召回的商品包括染白髮的「EverBilena白髮touch A黑色」、「EverBilena白髮touch B深棕色」、「EverBilena白髮touch C棕色」等3款商品。



這些商品是由總公司位在京都的化妝品廠商sunpalko委託在台灣的工廠製造，然後出口到日本。sunpalko主動檢測的結果發現，上述3款商品含有不符國家標準的有害物質甲醛。這些商品從2014年12月起到上個月為止，在日本約銷售200萬個。



經營大創百圓商店的大創產業公司及sunpalko表示，至今沒接獲有消費者健康受損的消息，但呼籲消費者，如果手上有上述商品的話，請立即停止使用。



此外，由sunpalko製造，供大創產業販售的眼影筆、睫毛膏等75種化妝品的部分標示有誤，大創也宣布主動召回。