【美福食集】『為MOM下廚』母親節檔期活動開跑

溫情的五月即將到來，為感恩媽媽整年的辛勞，「美福食集」要替您寵壞媽媽，讓媽媽從味蕾開始感受到滿滿的幸福之味。即日起至5/13(日)止，「為MOM下廚」母親節檔期推出多樣超值優惠商品與系列活動，讓您把最好的食材輕鬆帶回家，為心愛的媽媽下廚，驚艷的美味絕對讓媽媽有個難忘又美好的母親節。凡於活動期間內，熟成室不限產地日本和牛原料肉 獨享全面85折優惠 ！此外，鮮切區牛肉系列凡購買滿3,500元還可享超值贈禮乙份，另外好康超值活動不間斷，加入美福食集LINE@享每周超值LINE友禮，與兆豐美福聯名卡卡友獨享滿5000送100。還有mini cook親子廚藝教室開跑，大朋友帶著小朋友來學愛的料理，以挪威真鱈入菜，為媽媽學習下廚趣。讓美福食集為您在這溫馨的佳節裡，用美味與驚喜感恩回饋最愛的媽媽。​

『日本和牛全面85折』&『鮮切牛肉區』滿額贈好禮！

從去年夯到今年的頂級食材-「日本和牛」，無論神戶、飛驒、鹿兒島多處產地和牛擁有各自的特色香氣，其豐富誘人的A5等級油花與入口的油脂鮮香，絕對是您不能不品嚐的頂級食材，首次以全面85折的超值優惠，讓您在母親節盡情採購，犒賞媽媽，準備一桌豐富好菜！凡購買熟成室任一日本和牛原料肉即可享85折優惠，均可享分切服務、大宗訂購恕不適用，線上購物享同步優惠。鮮切牛肉區則全面享購滿3500元享超值贈禮乙份(好禮贈活動不含牛腱、肋條，限單張發票不累計，以現場公佈為準)。

『鋒味拌麵』美福食集同步開賣！

另外，來自香港由港星謝霆鋒研發的獨門美味「鋒味拌麵」進駐美福食集囉！即日起，三杯、麻辣、紅油櫻花蝦三種口味的拌麵一應俱全，且100%絕不添加防腐劑、色素及人工甜味劑。其中，拌麵裡所使用的櫻花蝦、青蔥及九層塔皆為來自台灣本土之在地食材，品嚐起來不只吃到謝霆鋒對美味的堅持，更吃得到台灣這片土地的美好，絕對是今年度不容錯過的超人氣乾拌麵！

美福食集X Mini Cook 廚藝教室 熱烈報名中

歡慶母親節，活動不間斷！4/21(六)、4/22(日)兩日由Mini cook與美福食集一同舉辦「幸福好廚Fun」小朋友廚藝教室，以最適合春夏清爽味蕾的挪威真鱈入菜，由mini cook老師悉心教導，讓小朋友在歡樂中與食材互動，將鮮嫩美味的真鱈搖身一變成金黃討喜的酥炸鱈魚條，充滿愛的手作料理，是獻給媽咪最棒的禮物！即日起至4/20止於美福食集消費滿2千元享優惠價300元報名！

費用：單堂每位800元 (含講師、食材、人力等)

對象：滿5歲-10歲小朋友

名額：每場限20名，額滿為止

地點：美福食集賣場

※欲報名請洽美福食集服務台

Line@週週享優惠 刷兆豐美福聯名卡享滿5000送100元抵用券

還沒加入美福食集Line@嗎？即日起至5/25，每週驚喜不斷！只要加入美福食集線上Line@，即可憑優惠訊息內容，享日本生食級大干貝、美國極黑和牛等每週限定頂級食材最低五折起的超值折扣好禮，美福食集這次要讓媽咪美味吃進嘴裡，幸福更洋溢在心中！ 除了Line@週週送好禮外，即日起於5/31止，凡於美福食集、Fresh&Aged美福熟成牛排館及愛．熟成21牛肉麵刷兆豐美福聯名卡消費滿5,000元即可享有100元消費抵用券，享受美食與高級食材正是時候，千萬別錯過！

美福食集 http://www.mayfullfinefoods.com/

營業時間：10:00~21:00

台北市內湖區民善街 128 號 1F