5度入選坎城競賽  是枝裕和《我們一家都是賊》角逐金棕櫚獎

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 台北綜合報導）第71屆坎城影展主競賽單元入選片單，於台灣時間12日傍晚正式公佈，日本名導是枝裕和的最新作品《我們一家都是賊》（片名為暫定）一如預期入選主競賽單元，將與其他多部作品共同角逐年度最高榮譽「金棕櫚獎」。

本次獲選為是枝裕和第七度叩關坎城影展，也是作品第五度入選主競賽單元，他對此謙虛表示：「如此一部小小的作品，可以獲得評審青睞，我真的很開心。」他並自我勉勵透過參加影展「從中找到自己今後創作的命題。」本片也確定由「采昌國際多媒體」代理發行，預計將在今年暑假於台灣感動獻映。

是枝裕和是日本當代最受推崇的導演之一，也是坎城影展最愛邀約的日本導演之一。他曾以《這麼…遠，那麼近》、《無人知曉的夏日清晨》、《我的意外爸爸》、《海街日記》四度獲選坎城影展主競賽單元，另外兩部作品《空氣人形》、《比海還深》也曾入選坎城影展「一種注目」單元。這回他以《我們一家都是賊》（片名為暫定）第七度入選坎城影展，並第五度角逐競賽最佳影片「金棕櫚獎」，也讓人十分期待這回將有豐富斬獲。

關注東京底層家族悲喜 《我們一家都是賊》即將步上坎城紅毯

這部風光入選本屆坎城影展主競賽單元的《我們一家都是賊》（片名為暫定），即將在今年暑假於台灣感動獻映。本片劇情描述在東京下町林立的高樓大廈之間，不合時宜地殘存一個破舊平房，裡面住著年邁的母親初枝（樹木希林飾演）、治（Lily Franky飾演）與信代（安藤櫻飾演）夫婦，以及他們的兒子祥太（城檜吏飾演），還有信代的妹妹亞紀（松岡茉優飾演）。

這家人仰賴初枝的老人年金過活，當年金不夠用時，就會靠在外頭順手牽羊來補貼家用。雖然他們處在社會底層，但每天依然快樂地過生活。某個冬天，治帶回一位在附近公寓被凍僵的少女百合（佐佐木美優飾演），加入他們原本就貧困潦倒的家庭。以此事件為契機，這個原本融洽的家庭，逐漸四分五裂，彼此心中隱藏的秘密與願望也逐漸明朗…