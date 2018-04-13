暑假親子旅遊新選擇！「海上親子樂遊」太陽公主號今夏正式啟航！

暑期親子出遊旺季即將來臨，爸媽究竟是喜還是憂！？全球最大嘉年華遊輪集團領導品牌 - 公主遊輪統計指出，暑假航程以親子族群為最大宗，有高達50%的旅客為親子客群，其中又以亞洲旅客為主，孩童乘客的比例甚至高於暑假期間公主遊輪最熱門的阿拉斯加航線兩倍，顯見亞洲父母對於暑假安排家庭旅行的重視。知名親子部落客村子裡的凱莉哥也以自身經驗指出，帶小朋友出外最擔心三件分別是：擔心小孩體力不支鬧脾氣、一家人行李準備繁重、行程預算控管不易。以體驗式教養聞名的親子作家 Choyce為此建議親子旅行，不妨選擇遊輪旅遊，可以解決家長們的種種煩惱。

公主遊輪行銷總監 陳欣德提到：「公主遊輪在今年7到9月安排最適合親子出遊的『太陽公主號』首次到臺灣展開航程，不僅具備良好服務與創新設施，也注重親子體驗及兒童育樂，來台前更進行重點翻新，全新提供與 Discovery 獨家合作的兒童分齡育樂空間與活動；所有客艙以甫獲最佳遊輪床墊的「奢享床墊」翻新，直接升級與旗艦遊輪同等享受，讓臺灣旅客成為第一批體驗升級的貴客！」

太陽公主號三大特色打造「海上親子樂遊」，讓家庭出遊更輕鬆、有趣

記者會現場邀請到親子體驗式教養作家 Choyce、親子部落客村子裡的凱莉哥、與超萌雙胞胎蘋果vs西打，首度同台對談親子旅遊與遊輪旅行二三事，分別道出達人、旅人與小孩的心聲，激盪出有趣火花並破解迷思，只要選對旅遊方式，親子出遊一點都不難，還能提升孩童學習、創造全家美好回憶。

特色一、登船即旅行，一站式規劃讓親子旅遊規劃好 Easy ！

親子體驗式教養作家 Choyce，同時也是遊輪旅遊愛好者，指出與小朋友共同旅行是必要，有助於家庭感情融洽，與孩子的學習發展。而遊輪旅遊可以當作親子旅遊的入門，因為登船就是旅行的開始，省去舟車勞頓，避免小朋友體力不支或哭鬧，太陽公主號讓整個旅途更加省時省力，靠岸後能隨時上下船，時間安排更彈性。

此外，公主遊輪貼心的行李不限重量，隨心所欲打包都能輕鬆登船，也不需急著整理、購物更無後顧之憂，省下不少煩惱與時間，對重視品質又精打細算的村子裡的凱莉哥來說，到國外想採買當地划算又實用的物品介紹給粉絲，但卻礙於行李限重而忍痛捨棄很多機會，公主遊輪行李不限重真的是一大福音！

特色二、海上親子樂園兼顧各年齡層需求，小孩開心 大人安心！

2018年重點翻新的太陽公主號，大大提升孩童育教設施，與知名科學頻道 Discovery 合作 Discovery 探索營，提供不同年齡層孩童主題空間，包括兒童專屬（適合3-12歲）以及青少年專屬（適合13-17歲），讓孩子們可以一同玩樂一同學習，探索不同樂趣。另外，夏天孩子最愛冰淇淋，太陽公主號更特別安排獲得紐西蘭政府純天然認證標章的紐芝蘭樂活冰淇淋，無添加人工色素、化學香料讓家長放心、小朋友吃得開心！

村子裡的凱莉哥聽了很有感，立刻說道：「兩個小孩都很有主見，尤其是小梨，因此規劃行程往往有很多意見喬不攏，太陽公主號上有各種活動可以參與，又有Discovery 探索營可以自由參加；連吃的都既豐富又講求健康，讓我不用整天擔心他們吃喝玩樂的問題，也才能真正好好享受度假時光。」教養作家 Choyce也非常贊同，親子出遊就是要大家都放鬆，孩子的學習力也會更好，而貼心的托育服務，既可以玩得開心，父母也能放心享受兩人時光。

晚飯過後，全家人可以一起到公主劇院，感受精彩的原創歌舞秀，刺激藝術感官；也可以到露天甲板一邊享受夏夜海風，一邊於夜空下欣賞公主遊輪著名的星空露天電影院，所有電影不僅適合全家大小觀賞更搭配中文字幕，無需煩惱。甲板上還免費提供爆米花，讓親子夏日夜晚更加歡樂！獨家精彩設施，讓超萌雙胞胎蘋果西打在現場大喊「好想跟爸爸媽媽一起搭太陽公主號！」

特色三、明星主廚柯提斯 · 史東（ Curtis Stone ）獨家打造 SHARE 餐廳 ！

「想體驗明星主廚柯提斯·史東的美食，不需飛到比佛利山莊，現在從基隆出發登上太陽公主號即可品嚐！」公主遊輪全球行銷與北美業務資深副總裁何國定（Gordon Ho）更表示：「柯提斯·史東用餐分享的理念與公主遊輪提倡共度美好旅程不謀而合，因此一起攜手擘畫全新的遊輪用餐氛圍，從菜單、酒單到餐具、玻璃杯的使用，都經過精心設計，希望讓所有賓客都感受到最高等的服務品質。」

柯提斯·史東也為臺灣民眾獨家錄製一段影片，不僅親切用中文打招呼，同時也分享打造SHARE餐廳的初衷與遊輪旅遊回憶：「除了美味的餐點，“分享”（SHARE）才是最棒的用餐方式， 不管是將食物分裝在親友的盤上，或請他們為你代勞，這樣彼此傳遞菜餚的動作是增進彼此情誼最棒、最美妙的方式。我很喜歡跟家人一起搭遊輪旅行，在太陽公主號上我們都可以找到自己有興趣的活動，也能夠隨時相聚一起共享天倫之樂，創造最棒的旅遊時光！」

遊輪跳島新玩法！首次納入奄美大島 精選宮古島 石垣島 海島風情一次玩

太陽公主號航程也有所不同，提供跳島新玩法，精選臺灣最愛的親子旅遊勝地 - 沖繩、還有以碧藍海水及絕色海景著名的石垣島、宮古島，以及首次納入世界文化遺產候補地並素有「一生必體驗的自然絕景」美譽的奄美大島，搭公主遊輪就可一次體驗多樣海島風景。太陽公主號悠遊世界港口，立即登岸體驗陸地風光，輕鬆創造難忘的夏日旅遊回憶！