美麗信花園酒店雨林餐廳【饕級美味】豪華食材邂逅精湛廚藝

自助饗宴竟然也能變得如此奢華？連老饕也驚艷連連的豪華饗宴！美麗信雨林餐廳即將推出全新【饕級美味】餐飲活動，有阿拉斯加帝王蟹、西班牙伊比利豬、北海道干貝、東北角九孔鮑、澎湖生蠔等高級美味食材於雨林繽紛百匯自助餐上精緻呈現。

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳於4月16日(四)至6月15日(日)推出【饕級美味】餐飲活動，平日午間每人NT$780+10%、平日晚間每人NT$880+10%；假日午間每人NT$880+10%、假日晚間每人NT$980+10%，活動期間每位嘉賓可現場加價NT$199即享一整尾『法式奶醬龍蝦尾』或『金華上湯龍蝦尾』二擇一！ 主廚用精湛廚藝打造豪華精緻饗宴，讓您享受有別以往自助饗宴的尊貴體驗！

˙超值NT$199加價購，享主廚推薦極上鮮甜龍蝦料理˙

超值龍蝦料理只要加價NT$199即可享受最高檔風味；【法式奶醬龍蝦尾】，主廚採用鮮甜肥美的尼加拉瓜龍蝦，先以低溫20度後轉45度舒肥烹調手法，低溫熟成保持龍蝦鮮嫩的肉質，再以迷迭香、胡椒等辛香料依比例調味，煎至上色並以澄清奶油製成的法式奶油醬呈現濃郁風味；【金華上湯龍蝦尾】以金華火腿熬煮36小時萃取濃縮上湯，勾芡後淋在清蒸肉質Q彈的龍蝦尾上，濃郁的金華湯頭搭上迷人鮮甜的龍蝦更顯豪華尊貴的獨特風味

˙老饕也讚不絕口的美味，當豪華食材遇上五星主廚精湛廚藝˙

美麗信雨林餐廳奢華饗宴豪氣登場，以超豪華食材滿足老饕們的挑剔味蕾，老饕們也無法抗拒的極致美味！【伊比利豬炒飯】，使用油花分布均勻的梅花肉部位，將養生的薑黃粉加入台梗九號米，搭配出色澤金黃、營養價值高的高檔伊比利豬黃金炒飯；【法式開心果羊肋排】，以紅酒、台灣高梁與孜然粉等香料醃製8小時增加羊肋排風味並去除羊羶味，以180度烤至飄香色澤迷人，最後刷上羊肉本身滴下的精華製成的醬料，最後灑上S等級綠色酥脆開心果添增堅果香味；【花雕酒烤雞】，台灣土雞以二十年陳年頂級花雕酒、花椒、宮保辣椒、薑片及大蒜醃製一天，並在醃製過程不斷翻動雞肉，最後送進烤箱以170度兩段式烘烤，中間取出刷上花雕酒增加整體的香氣，烤完再刷上香料酒帶出整體烤雞的垂涎美味！【辣味雲耳藍鑽蝦】，採用阿拉伯生食等級肥嫩鮮美藍鑽蝦，搭配黑溜溜養生雲耳與清脆小黃瓜，以特製的酸辣醬調味，整道佳餚Q彈鮮脆、清爽嗆辣，是一道非常適合涼爽初春品嚐的開胃料理！【炙燒鮭魚白蘆筍握壽司】使用3、4月當季最鮮甜的雲林本土白蘆筍，搭配日本進口壽司米與生鮮鮭魚，再添上魚子美乃滋後進行炙燒，最後以鮭魚卵點綴完成這道清甜又馥郁海味的握壽司佳餚；【帝王蟹石狩鍋】，選用遠近馳名的阿拉斯加帝王蟹，將鮭魚使用日本石狩川料理手法，鮭魚烘烤表面上色後，加入熬煮過的柴魚牛奶湯與白味噌，還有本土新鮮蔬菜溫火慢熬而成這道頂級帝王蟹石狩鍋，其他美味料理還有當天現流【咖哩紅蟳粉絲煲】、澎湖直送尚青【清蒸澎湖生蠔】、僅在假日獨享的【德式燒烤豬肋】；此外外場師傅現點現做的美味料理，提供鳳螺、白蝦還有台灣少見的九層螺，以重口味的烹調手法最為適合，並提供三杯塔香醬、泰式酸辣醬、蒜味沙茶醬，給予嘉賓多樣化的選擇搭配出最喜歡的個人料理。美麗信誠摯邀請嘉賓共享五星奢華饗宴，放鬆犒賞一下平常忙碌奔波的辛勞。