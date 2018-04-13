蔡英文訪問史瓦濟蘭　將舉行雙邊會談、簽署聯合公報

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文下週二（17）將訪問非洲友邦史瓦濟蘭，此行預計停留五天，除了參加兩國建交50週年慶祝儀式外，也將與史瓦濟蘭國王簽署聯合公報，舉行雙邊會談等，進一步深化邦誼。

根據總統府資料，蔡總統將於17日（所有時間均為臺灣時間）晚間抵達史瓦濟蘭，在機場參與史瓦濟蘭舉行的歡迎儀式後，兩國元首將進行雙邊會談、接受贈勳，以及簽署聯合公報。

隨後，蔡總統也將出席史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（Mswati Ⅲ）舉辦的國宴。

蔡總統18日上午將參觀史京政府醫院大樓，以及史瓦濟蘭技術學院；下午則安排前往史瓦濟蘭故王索布札二世（Sobhuza II）陵寢獻花，並且拜會國王母親恩彤碧（H.M. Ntombi Tfwala）。

此外，蔡總統上、下午也將分別拜會非洲南部地區的臺商及僑胞，並參訪南緯實業股份有限公司。

訪團19日將參加慶祝臺灣與史瓦濟蘭建交50週年的「50/50 雙慶儀式」，以及恩史瓦帝三世的生日宴暨煙火表演。

另外，蔡總統也將參訪國際合作發展基金會駐史瓦濟蘭的技術團。

參訪行程的最後一日，蔡總統將與隨團記者茶敘，隨後前往國家公園（Hlane Royal National Park），與恩史瓦帝三世共進午餐及觀賞野生動物。

訪團預計20日啟程返臺，並於21日返抵國門。

此外，總統府昨日也公布配合此次參訪所準備的外交禮品項目。

依照史瓦濟蘭傳統，臺灣政府將贈送牛隻五頭作為恩史瓦帝三世的生日賀禮，加上來自卑南族大巴六九部落的「盾牌」一面、「傳告鈴」一只，以及「DAMALAGAW / 大巴六九部落傳唱歌謠」的專輯一張。

此外，拜會恩彤碧時，我國政府則準備贈送牛隻三頭，以及由美研漆藝工坊王峻偉繪製的《國王的母親與臺灣阿嬤》蝴蝶蘭漆畫一幅。