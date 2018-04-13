大甲媽祖遶境即將起駕 掌握3313營養原則維持好體力

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）「大甲媽祖遶境進香」是台灣一年一度的宗教盛事，將於今 (13) 日晚間11時05分起駕，每年吸引了數十萬甚至百萬信徒參與，場面聲勢浩大！68歲虔誠信徒林伯伯，去年參加進香活動時竟出現類似「起乩」的情況，開始喃喃自語且意識不清，就醫後才發現，原來林伯伯因為年紀大牙口不好，長期營養不良，加上遶境活動量大，導致體力不支而產生低血糖的情況發生。

在這長達九天八夜的遶境過程，進香路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義等四縣市，往返路程長達330多公里，估計每天至少要走12小時，根據國健署公佈的運動消耗卡路里計算表，以每小時4公里的步行活動量計算，一天下來遶境民眾熱量便消耗約3,000大卡，加上日曬、抬轎和舉香旗，消耗的體能與熱量可能將更高！

掌握3313營養原則維持好體力。

彰化縣鹿港基督教醫院營養課陳紋慧營養師指出：「蛋白質、醣類及脂質三大營養素，是提供人體所需熱量的關鍵，遶境活動前補三大營養素，能增強體能，滿足長時間活動需求；而維生素與礦物質可調節身體機能、促進新陳代謝。另外，因為運動過程中肌肉及肝臟的肝醣會被大量消耗，所以活動後應適度補充碳水化合物及蛋白質食物，二者比例最好是3：1。最後提醒，活動前、中、後，都應隨時補充水份，每30分鐘補充一次，才能避免水分攝取不足，引發不適症狀。