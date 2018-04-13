研究：一天勿喝超過一杯酒

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）俗話說「小酌怡情，大飲傷身」，但何謂小酌？怎麼喝才不會傷身？根據一份最新研究報告，成人一天喝超過一杯，就可能有害健康，這意味多數國家的酒精攝取量建議，恐怕都太過寬鬆。

該研究彙整19國共83份報告，追蹤近60萬名飲酒人士的健康狀況。結果發現，中風或罹患心臟疾病的人，其中有半數都表示一週攝取逾100克純酒精量。研究特別將先前有相關病史的人排除在外，相關結果週四發表於Lancet期刊。

那麼100克純酒精的概念是？大約等於７罐12盎司（340克）啤酒。換句話說，每天只要喝超過一罐啤酒（一杯酒），罹患心血管疾病的風險就高於完全不飲酒的人。

根據美國2015-2020飲食攝取指南，一杯酒的定義如下：12盎司啤酒（340克、濃度5%）；8盎司麥芽酒（227克、濃度7%）；5盎司紅酒（142克、濃度12%）；1.5盎司烈酒（43克、濃度40%）。

然而，美國目前對成年男性與女性的酒精攝取量建議，分別是每週14杯及7杯，因若干研究指出，女性的酒精耐受度較男性差，原因包括平均體重較輕，血液中酒精濃度上升較快等。

國民健康署對國人的飲酒建議也和美國類似，只要飲酒超過以下所列，就屬飲酒過量：

一單位酒精相當於一瓶350克罐裝啤酒。 任何65歲以下的男性，若每週飲酒量超過14單位，或每次喝酒場合的飲酒量超過4單位。 任何女性或65歲以上的男女性，若每週飲酒量超過7單位，或每次喝酒場合的飲酒量超過3單位。

如此看來，每天想小酌一杯的人，恐怕真的不能超過「一杯」。