長庚比照國際賽模式組醫療團　全力照護107年全中運選手

長庚醫療財團法人自2014年推動「長庚運動醫學整合照護計畫」，為台灣運動員打造了最強而有力的後援團隊，幫助許多優秀的選手獲得佳績。今年起長庚運動醫學整合照護計畫將轉型向下紮根，關注在培育健康的下一代，預計投入新台幣5千多萬元，推廣國、高中學校運動防護以及支援全中運和亞運選手的防護與醫療。目前最受矚目的就是即將到來的全中運賽事，長庚將比照國際賽模式組成醫療團，全力照顧贊助的國、高中參賽選手。

全國中等學校運動會為國、高中年度最重要的賽事，今年定於台中舉行，自4/13-4/18及4/20-4/25展開為期12天的競賽。為避免這些年輕的選手們在全力拚戰時受傷，影響到他們往後的運動生涯，長庚運動醫療團隊決定比照奧運、亞運等國際賽模式組醫療團，派出復健科、中醫科、骨科、家醫科等4科12位醫師，每日都安排醫師於各比賽場館視察與診療，同時還派出9位防護師支援合作學校，協助選手們賽前暖身和賽後恢復，以確實照護好選手們的健康。

即將參加今年全中運的選手楊睿萱，目前就讀雲林麥寮高中國中部，在去年的宜蘭全國運動會以54秒69拿下女子田徑400公尺金牌，成為21世紀國內跑最快的400公尺女選手，之後又在全國中等學校田徑錦標賽，從預賽、準決賽、決賽共三度打破高懸22年的大會紀錄。睿萱表示，「謝謝長庚醫療團隊的林瀛洲醫師及防護師姐姐，讓我的傷痛能夠得到良好的治療與舒緩，也很感謝長庚醫療團隊對運動員們的付出與照護！」

長庚運動醫學團隊主席楊政達院長表示，「運動防護觀念應從小開始，因此長庚運動醫學整合照護計畫今年將從鄰近的14所國中、12所高中開始，協助年輕學生培養運動防護的正確觀念和做法。每個月會前往這些學校舉辦運動傷害防護講座，並針對學校的運動員進行運動傷害初階評估，進一步提供所需要的協助。」

對於即將到來的全中運，長庚運動醫學團隊召集人林瀛洲醫師強調，「不要讓這些年輕的運動員傷在起跑點上！因此長庚運動醫學團隊將比照參與國際賽會之模式，派出團隊支援照顧贊助的國、高中參賽選手，而這也是全中運選手首次得到比照國際賽模式給予的醫療團照護。長庚運動醫學團隊本次將協助永慶中學、麥寮高中、文山高中、鼓山高中、大同高中、旭光高中等6所國、高中，包括跆拳道、田徑、舉重、羽球、角力、軟網、空手道等7項運動競賽。」

喜好運動的台北長庚紀念醫院謝燦堂院長，今年65歲依然縱橫世界各大馬拉松，是世界六大馬拉松的六星完賽者。他表示，「自己也因運動受過傷，阿基里斯腱便斷過兩次。但經過運動醫療專科的協助及傷害防護觀念的改變，已逐漸減少運動傷害。所以非常希望藉由長庚運動醫學團隊對小選手的照護計畫，讓市民大眾更知曉運動傷害防護帶來的好處。」

長庚運動醫學團隊投入照顧運動員的多年經驗看見，運動員在訓練及比賽的過程中難免經歷大小不一的身心損傷或疼痛，但都堅忍著克服難關，令人感佩。為了避免運動員年輕時就受傷而折損往後的運動生命，並幫助發掘更多的年輕潛力選手，長庚運動醫療團隊要為培育健康的下一代而努力，提供選手們更全面和專業的運動醫療協助與運動傷害防護觀念，保護並培養他們成為下一個明日之星，延續更長的運動生命，創下更多的運動佳績。

▲長庚運動醫學團隊專業熱忱的防護員。(照片由長庚醫院提供）