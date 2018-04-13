台嫌遣送大陸 外交部召見菲代表嚴正抗議

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）菲律賓政府4日將78名涉電信詐騙案的台灣人強行遣送中國大陸。外交部今天召見菲律賓駐台代表班納友（Angelito Tan Banayo），對菲方作法表達嚴正抗議與深切遺憾。

外交部亞東太平洋司司長陳文儀今天上午約見班納友。外交部下午表示，外交部於會中對菲律賓政府迫於中國壓力，在未與台方討論、諮商下，將78名在菲涉電信詐騙案國人遣送中國大陸「表達嚴正抗議及深切遺憾」。

同時，外交部也向菲方表示，共同打擊跨境電信詐騙犯罪是國際社會共識；未來台菲兩國處理涉及台灣人的電詐案件，應基於既有「台菲刑事司法互助協定」及「共同打擊跨國犯罪瞭解備忘錄」等，共同協調合作，妥慎研議可行的解決方案，以免傷害兩國友好情誼與雙邊各項合作交流。

班納友透過簡訊回覆中央社記者表示，陳文儀代表外交部對菲國上週處理78名台灣嫌犯的做法表達抗議。班納友對這次事件的發生，表達遺憾（regret），並說，這是有關打擊犯罪的執法議題。

班納友進一步表示，在未來，台菲雙方將尋找可避免類似事件再度發生的作法，以免傷及台菲雙邊友好關係。

此外，班納友說，對台灣表達願意持續深化台菲經濟與人民間的合作，表示歡迎。

今年1月13日，菲律賓警方及移民局根據中國公安的情資，在呂宋島北部的南伊羅科斯省（Ilocos Sur）和大馬尼拉地區，同步掃蕩可疑電信詐騙據點，共逮捕151名嫌犯，其中73名為大陸人、78名台灣人。73名大陸嫌犯在2月底遣返中國大陸，78名台籍嫌犯4月4日也遭強行遣送中國。

外交部當時發布新聞稿對此表示嚴正抗議。外交部說，案發後即由駐菲代表處與菲國政府全力交涉，要求進行領事探視，以確保涉案台灣人法律權利及人身安全，同時指示駐處盡全力要求菲國政府依國籍管轄原則及當事人意願的國際慣例，將涉案台灣人遣返台灣。

外交部指出，台菲雙方經密切聯繫後，但菲方仍以中國屢屢強力施壓為由，將涉案台灣人遣送大陸。