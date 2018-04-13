2018國中小Scratch程式設計競賽複賽暨頒獎典禮

新北市教育局今(13)日在大觀國中舉辦「新北市2 018國中小Scratch程式設計競賽」複賽暨頒獎典禮，由副 局長蔣偉民表揚得獎師生於程式設計上的傑出表現，現場也將展示得 獎團隊深具創意的動畫及遊戲作品。

教育局副局長蔣偉民表示，自100年開始，今年已是第8屆競賽， 競賽除了激發學生對程式的興趣，也提供創作交流和分享有趣作品的 機會，進一步培養學生具備未來科技及創意人才所需能力。

本次活動報名作品達409件，線上初選擇優87隊，今日複選出特 優10隊、優等19隊及佳作29隊。其中特優隊伍將於今年4月2 7日至28日代表新北到高雄市參加「107年度貓咪盃-全國SC RATCH競賽暨創意市集」，要為新北再創佳績！

競賽組別分為「國小動畫組」、「國小遊戲組」、「國中動畫組」、 「國中遊戲組」與「創意秀組」等5組，其中創意秀組主題為「創意 生活」，學生們利用程式設計軟體Scratch結合外部硬體裝置 Arduino電路版製作出創意作品。

競賽經過題目制訂、工作分配、設定程式角色、特效及問題排除等過 程，培養學生運用運算思維解決問題的能力。安和國小的「 刺蝟冷氣小管家」遊戲，發想來自去年的一次無預警限電，因此撰寫 程式控制刺蝟冷氣小管家，在冷氣溫度過低時發出警訊，達到節約用 電目的；文德國小的「智慧屋」則是在課餘時間創思生活樂趣， 透過程式控制家裡的電器及感測器，讓房子活了起來。

教育局表示，新北市自106學年度起陸續推動「程式校園3+ 1」，也就是國中小每班每周1堂電腦課、每校有1名程式種子教師 、每校研發1門程式課程，+1即鼓勵各校選擇參加1項程式競賽或 活動，整體規劃也包含課程教材、師資培訓、活動競賽與教學資源中 心等，結合輔導團到校進行教學觀摩，協助現場老師順利銜接新課綱 ，達成培養學生科技領域所需能力之目標。

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▲以上照片由新北市政府提供