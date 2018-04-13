新北市立國中教師聯合甄選簡章今天公告

新北市立國民中學107學年度教師聯合甄選簡章， 於今（13）日正式公告， 詳細報考資訊可從新北市教師聯合甄選報名系統(http:// career.ntpc.edu.tw）或本市市立光榮國中網站 (http://www.grjh.ntpc.edu.tw/) 下載甄選簡章逕行參閱，不另行販售。

缺額公告日期為107年5月11日，初試報名日期為107年5月 14日，初試（筆試）日期為107年6月16日。 一般組複試日期為107年6月30日， 一般組複試錄取名單公告日期為107年7月4日； 偏鄉組複試日期為107年7月7日， 偏鄉組複試錄取名單公告日期為107年7月9日。

本年度甄選除所有考生均須統一參加教育局辦理之初試(筆試)， 並於複試報名階段分一般組及偏鄉組外， 欲報考生活科技科與電腦科之考生， 應於十二年國教科技領域課綱公布後3年內參加相關增能課程， 以符合科技領域專長授課之精神。

為穩定偏鄉師資及保障身心障礙資格教師，今(107)年度將「 最近3年內曾於本市所屬偏遠地區國中擔任長期代理教師」列入「 偏鄉組」初試加分對象， 並明定甄選錄取分發至本市偏遠地區學校之教師， 無論經由一般組或偏鄉組甄選錄取，應實際於該校服務滿6年始可申 請市內（外）教師介聘；另針對身心障礙資格考生甄選機制， 有別以往初試降低錄取分數5%及複試採同分優先錄取之方式，今( 107)年度起調整為「初試總成績增加5%及複試總成績增加5% 」之規定，以維護身心障礙考生之就業機會及工作權益。

教育局再次提醒所有考生，本次甄選初試報名一律採線上報名， 報名時間自107年5月14日8時起至107年5月18日18時 止，請考生於新北市教師聯合甄選報名系統（http:// career.ntpc.edu.tw）登錄報名，並於107年 5月18日24時前完成繳費並列印准考證，始完成線上報名手續， 歡迎有意加入新北市教師行列者踴躍報考。