響應世界地球日　佛光山宏法社自主發起淨灘淨海

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北電訪報導）為響應4月22日世界地球日，苗栗縣頭份佛光山宏法社將於當日舉辦2018「環保與心保—422我行三好愛地球行動日」。今(13)日串聯頭份市公所、竹南鎮公所、各村里及諸多公司行號等資源力量，共同簽署「行動愛地球簽署書」，以實際行動為地球生態盡一份心力。

市長徐定禎更表示，自上任以來就非常注重環保，本市每個里社區發展協會均有環保志工，利用隔週六清晨六時清掃社區鄰里。年終也訂有國家清潔週，對環境維護非常重視。

如宗法師告訴記者，頭份有10萬居民，自4月1日張貼活動海報到社群媒體及透過志工協助宣傳，至今已逾五百人響應本活動。我們希望在活動當日也就是世界地球日當天(4月22日)，響應人數可達1萬人。因為頭份市總人數為十萬人，若能夠破萬就表示每十人當中就有一人行三好愛地球，這是一件令人感動的事。

客家大老陳運楝表示，環保與心保全民從小孩子開始做起「你不丢，我不撿」從心開始做起。

如宗法師說，活動當天透過淨灘、淨海、掃街、全民健走節能減碳及千人齋一日素食A計劃等5項具體行動，讓我們從「心」出發，環保愛地球。宏法社將提供千人齋，從早齋到晚齋，廣邀民眾連署響應一日蔬食。並期望以422活動中的五大主題，喚起大家對環保與心保的重視，相信若能人人行三好「說好話、做好事、存好心」，這個世界一定更美好。

由民間發起的愛地球活動，如宗法師表示，今日集結由前國大代表暨客家大老陳運楝以及頭份市長徐定禎、苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳、26里里長及社區發展協會等人共同簽下「行動愛地球簽署書」。

圖片由佛光山宏法社提供