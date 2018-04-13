男嬰接種疫苗致死？！ 疾管署澄清

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）一名9個月大男嬰因感染綠膿桿菌致敗血性休克死亡，家屬質疑與接種六合一疫苗有關。疾管署出面澄清，一般不適症狀會在接種疫苗2天內出現，該名男嬰直到3個月後才有症狀，呼籲家長別恐慌。

媒體報導，該名9個月大男童，於2017年5月間接種六合一疫苗，後於8月出現發燒、嗜睡等症狀，疑似於疫苗接種部位出現硬塊，經送醫後，最後因感染綠膿桿菌致敗血性休克死亡，家屬質疑男童死因與疫苗有關。

疾管署表示，依該名幼兒接種疫苗時間、感染綠膿桿菌至死亡之時間與病程，初步研判應非疫苗所致，如家屬質疑男童死因與疫苗有關，可申請受害救濟進行調查來釐清死因。

綠膿桿菌普遍存在人類腸道及環境中，易侵犯抵抗力較差的族群，如：2歲以下嬰幼兒、免疫低下患者或長期接受抗生素治療者，一旦感染容易在短時間內引發敗血症，及由敗血性血栓引起的壞死性感染，致死率約30%至50%。

疾管署為因應全球B型肝炎疫苗供需失衡，於2017年共採購六合一疫苗27.5萬劑，以替代嬰幼兒於出生滿6個月應接種之第3劑五合一及B型肝炎疫苗，截至目前使用逾17萬劑，未有接獲任何嚴重不良反應通報。

接種六合一疫苗一般常見的可能反應，為注射部位紅腫、酸痛，偶爾有哭鬧不安、疲倦、食慾不振或嘔吐等症狀，通常2至3天後會恢復。

疾管署呼籲，媒體發布傳染病防治相關訊息應善盡查證責任，以免造成民眾疑慮或恐慌；民眾如有疫苗接種相關疑問，可向當地衛生局、所通報或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。