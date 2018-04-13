林懷民分享將紐約經驗　吸收多元養分凝結「九歌」經典

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 台北採訪報導）雲門舞集藝術總監林懷民今(13)出席「台美藝文行政人才交流獎助計畫」徵件記者會，分享身為Fulbright學人及管理舞團的經驗談，鼓勵國內藝文行政工作者踴躍申請，開拓眼界，為臺灣藝文環境帶回國際趨勢觀察。

林懷民老師於1988 年，雲門舞集15歲時，因經營壓力大感到疲累，毅然決然的解散舞團，並申請Fulbright獎助學金赴美交流及研習，然而可惜的是，當年並沒有藝術領域的項目，最後林懷民被安排至紐約大學修習表演理論計畫，他指出：「他們可介紹你想去、和你應該去的地方，是我們用私人財力所無法達到。」

林懷民說，當時在紐約的三個月交流其間心情放鬆、沒有工作壓力，便依自己的興趣，接觸了很多印度及東南亞的藝術，當時在紐約獲得的養分凝結在1991年雲門復出時的新作「九歌」，該作品以多元文化的為主軸包括日本雅樂、印度音樂等，把雲門帶上國際舞台、受到矚目。

林懷民在記者會上表示，很開心文化部在蓋了許多硬體設施、藝文場館後，終於回過頭來培養藝術人才，但他也指出，三個月的交流時間絕對不夠，並鼓勵獲獎助金的申請人想辦法找到更多經費待久一點，才能學到東西，他強調，如果找不到錢就不能做藝術行政，因為從事藝術行政最重要的能力就是要「想辦法」。

2019至2020年度Fulbright獎助計畫專業人員類申請即日起至10月31日收件，有意申請者請務必把握機會，相關訊息可查詢Fulbright學術交流基金會官網：http://www.fulbright.org.tw/dispPageBox/CtCh.aspx?ddsPageID=FOSECHIABAE&或洽詢專線電話：林小姐(02)2388-2100分機112。