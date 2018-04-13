孫蔣銅像去留 中山大學全校公投決定

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 國立中山大學學務處今日發佈消息指出，他們將於4月16日上午9時至19日下午4時舉行全校網路公投決定孫逸仙坐像與蔣介石立像的去留。

中山大學學務處表示，2018年4月10日仍在職的教職員與在校生，皆能參與投票。這次全校網路公投的投票內容分別對圖書館前的孫逸仙坐像與蔣介石立像，單一圈選「留置原地」、「搬到校內其他位置」及「搬到校外」。銅像投票沒有最低投票率門檻的限制。

而去留決策原則如下：

留置原地票數高於全體投票數50％—銅像留置原地

留置原地票數低於50%—原地搬離

「留置原地」與「搬到校內其他位置」兩個選項票數相加後高於全體投票數50%—銅像搬至校內其他位置

「留置原地」與「搬到校內其他位置」兩個選項票數相加後低於50%—搬至校外

全校網路公投在4月19日結束後將統計票數，並於20日上午10時召開投票結果記者會。國立中山大學強調，這次全校網路公投是台灣民主教育的體現，也是全國大專校院以公投方式決定銅像該如何處理的首例，期待在理性、相互尊重的氛圍下，解決長期以來校內師生關注的議題。



為了促進全校師生員踴躍參與校園公共事務，中山大學銅像公投工作小組也發揮創意，只要投票就有機會抽中機票或獎品，頭獎是「自選亞洲城市來回機票」。工作小組表示，只要參與投票，並挑選自己想去的城市（上海、北京、東京、大阪、首爾、香港、澳門、吉隆坡、曼谷、胡志明市、雅加達），便有機會獲得自選城市的免費來回機票，希望藉此提高參與度，並讓全校師生員有機會出國增進國際視野，相關獎項費用由募款經費支出。



投票網站：https://rallynsysu.wixsite.com/tunghsian-vote