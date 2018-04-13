板橋凱撒為媽咪獻上如同貴族女皇般的滋味

母親節的到來，即是各家甜點好手爭寵的時刻，就是為了獻上給母親們的好手藝，讓各位媽咪度過專屬節日。板橋凱撒大飯點心房主廚黃志文特別設計兩款口味經典融合創新、外型各有特色的母親節蛋糕「戀橘紅茶慕斯蛋糕」及「皇冠鮮奶油野莓蛋糕」，為媽咪們帶來最美味的難忘母親節。前者如同優雅貴婦般的外貌，卻充滿日式風味的經典內涵，後者擁有女皇般氣勢的特別外型，卻飽含天然野莓的酸甜滋味，風格強烈。每款蛋糕6吋NT$800起，造型吸睛、特選用料實在，獻給媽咪們視覺與味覺驚豔的甜甜好滋味！

「戀橘紅茶慕斯蛋糕」外型優雅、充滿豐富內涵，選用少有的京都紅茶做為慕斯基底，內餡夾層以日本愛媛縣特產”柑橘絲”製成微酸的甘平醬，甘平為愛媛縣獨有的柑橘，被喻為富滿濃郁香甜的柑橘之冠，高雅清香、果皮薄而嬌貴，栽培較困難，也因此被稱為「柑橘界的貴族」。珍貴的甘平醬加入佛手柑更添香氣，再將帶有濃厚茶香的慕斯巧妙融合，接著將法芙娜特製而成的紅色巧克力醬汁鋪滿蛋糕外層，最底層以杏仁脆片收尾增加口感變化，最後以金箔點綴增添貴氣，豐富滋味巧妙合而為一，令人一口接著一口欲罷不能。

「皇冠鮮奶油野莓蛋糕」內餡選用來自加拿大當地所產的野莓，手工熬煮濃縮製成野莓醬，再與新鮮水果及海綿蛋糕作巧妙搭配。外衣則選用高於一般奶油價格三倍的日本中澤奶油，細緻且奶香十足、口感清爽不膩。上層綴飾選用新鮮酸甜的草莓、覆盆子、藍莓、紅醋栗及白醋栗等莓果類搭配，最後以透白的巧克力薄片及開心果碎片裝飾圍成一圈白色皇冠，為整體外型增添了些氣勢，就像是為摯愛的母親送上一頂皇冠，表達心中的感謝與敬仰之意。