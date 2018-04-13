宏國德霖科大與國賓簽訂產學合作備忘錄

全球頂級美食評鑑「米其林指南」登陸台灣，掀起美食餐旅旋風！104人力銀行調查顯示，線上開放職缺數新創歷史紀錄，達到76萬筆需求，其中人力需求最多的產業，住宿餐飲業暫居第二名，顯見飯店企業求才若渴；1111人力銀行最新調查指出，35.3%的畢業生最想投入民生服務業，從美食指南登台與數據來看趨勢，餐旅產業正夯，也是新鮮人亟欲大展身手的舞台。為替學生打造「升學接力/就業接軌」橋梁，宏國德霖科技大學與國賓大飯店簽訂產學合作備忘錄，也對五星級飯店提供優質的人才搖籃。

「國賓絕對是飯店界中，台灣自有的代表性品牌」，宏國德霖科技大學校長羅仕鵬表示，超過50年的餐飲品牌、日本人旅台選擇的飯店前三名，再再證明國賓的品牌價值，而宏國德霖科技大學民生學院的四個科系，全部符合飯店產業的需求，而飯店需要的企管、應用英語、室內設計、工程、財務、總務、公關行銷人才等，學校都有相對應的系所，可為人才與實務進行更緊密的交流，未來應加強「職場進修/校外實習/課程講座/技術交流」等面向，打造一條宏國德霖科技大學到國賓飯店的「就業直通車管道」。

「若從業界中，要找一間半世紀來始終維持經典和品質的飯店，國賓絕對是佼佼者」，宏國德霖科技大學專任董事林鴻志指出，「我與許董事長雙方關係深厚，當學校要找飯店合作時，馬上想起國賓飯店，希望能為企業找人才，為人才找就業！」首屆米其林美食指南登台，國賓川菜廳、國賓粵菜廳和A CUT牛排館，三個餐飲品牌一舉榮獲米其林推薦，證明厚實的餐飲能力，透過產學合作，也讓學生有效提升實務與技能，「今日與國賓簽訂合作備忘錄，就是創造雙贏的開始」。

「我們要成為宏國德霖科大學生的就業首選」、「當林專任董事找上國賓談合作時，我不只馬上答應，內心更是爽啦」，國賓大飯店董事長許育瑞坦言，宏國德霖科技大學是「企業最愛TOP10」的技職科大，雙方合作就是「升學接力，就業接軌」，宏國德霖科大更投資5億多，打造廚藝教學大樓，全面培養對餐服務旅及廚藝有興趣的學生。未來還要加強仰德集團下的仰德高中學生，可到宏國德霖科技大學深造，畢業後赴國賓大飯店任職，雙方無間合作，為台灣服務業注入新鮮活力。另外，國賓經過財經媒體認證，整體薪資和福利高於業界10%，內部也有幹部培訓制度，內部考核升遷，讓年輕人看的見自己的未來，也促使讓年輕人嚮往服務產業，展開非凡的五星級職涯。