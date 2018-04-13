北捷綠色運輸系統保養廠　北投機廠預計年發電量430萬度

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）臺北捷運公司與昱鼎能源公司首度試辦「捷運北投機廠太陽光電電廠計畫」，未來位於捷運復興崗站旁的北投機廠屋頂將鋪設逾1萬片的太陽光電模組，預計年發電量可達430萬度，減少二氧化碳排放量約2,200公噸。今(13)日雙方共同舉辦啟動典禮正式宣告北捷進入節能與綠能併行的運輸里程碑。

臺北捷運表示，北投機廠電聯車主工廠及駐車區將優先試辦設置太陽光電發電系統，該廠屋頂面積約17,000平方公尺。預計今(2018)年6月動工，明年(2019)年1月併聯發電並於2月正式商轉，初步估計年發電量達430萬度，減少二氧化碳排放量約2,200公噸，相當於6座台北市大安森林公園吸收的二氧化碳量，供應約1,100個家戶一年使用。

臺北捷運說明，深藍色的太陽光電模組，一片約20公斤、面積約為1.6平方公尺，以現場鋪設面積及每片模組製造的發電量估算，總共鋪設數量將超過1萬片。

臺北捷運說，原來規劃在北投機廠設置容量2MW的太陽光電系統，未來預計設置容量可以一舉提升到3.8MW，成為大臺北地區最大、最具指標性的公有屋頂設置太陽光電電廠專案，並具體供應可觀的綠色潔淨能源。北投機廠也將成為北部地區首座採創新合作模式建置太陽光電發電系統的綠色運輸系統保養廠。

▲臺北捷運公司與昱鼎能源公司首度試辦「捷運北投機廠太陽光電電廠計畫」，今日舉辦啟動典禮宣告北捷進入節能與綠能併行的運輸里程碑。