培育藝術推廣人才 文化部推「台美藝文行政人才交流獎助計畫」

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 台北採訪報導）為培育國際藝術推廣人才、促進藝文生態健全發展，文化部與Fulbright Taiwan學術交流基金會今(13)日招開「台美藝文行政人才交流獎助計畫」徵件記者會，並簽署推動計畫的合作意向書，正式啟動「台美藝文行政人才交流獎助計畫」，自明年起每年徵選三名，三年共九名中高階藝文行政人才赴美藝文機構交流。

獎助計畫將結合基金會「專業類人員獎助」機制，在其下設置「文化部專類」，分「藝術管理」、「政策研發」、「國際行銷」及「著作權研究」4個重要行政領域對外徵件，每年薦送3名中高階藝文行政人才赴美研習，並自108年中連續跨3個年度辦理。

雲門舞集藝術總監林懷民特別出席分享身為Fulbright學人及管理舞團的經驗談，肯定本計畫的設置意義，鼓勵國內藝文行政工作者踴躍申請，開拓眼界，為臺灣藝文環境帶回國際趨勢觀察。

林懷民老師於1988 年雲門舞集15歲時毅然決然的解散舞團，隔年並申請Fulbright獎助學金赴美交流及研習，然而可惜的是，當年並沒有藝術領域的項目，最後林懷民被安排至ＮYU修習表演理論計畫。林懷民說，當時在紐約反而接觸了很多印度及東南亞的藝術，便在1991年雲門復出時創作了「九歌」，以多元文化的為主軸，該作品也把雲門帶上國際舞台、受到矚目。

文化部政務次長楊子葆指出，Fulbright Taiwan學術交流基金會是美國國務院聲譽崇高的Fulbright 獎助計畫在臺執行單位，文化部花了兩年的時間和美方討論計畫內容，Fulbright Taiwan在台灣深耕多年，然而真正聚焦在文化藝術行政的計畫其實很少，文化應該是台灣在二十一世紀發展很關鍵重要的領域，而台灣要拓展藝術推廣，需要與美國合作與支持，台灣藝文領域人才是非常需要美國經驗。

2019至2020年度Fulbright獎助計畫專業人員類申請即日起至10月31日收件，有意申請者請務必把握機會，相關訊息可查詢Fulbright學術交流基金會官網：http://www.fulbright.org.tw/dispPageBox/CtCh.aspx?ddsPageID=FOSECHIABAE&或洽詢專線電話：林小姐(02)2388-2100分機112。