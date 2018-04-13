世界大戰如果再次爆發 哪裡最安全？

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 根據BBC報導指出，​敘利亞內戰似乎可能將會成為美國尖端導彈技術與俄羅斯整體防空實力的對決。《今日美國報》(USA Today)報導中也提及俄羅斯在12日警告美國，勿對敘利亞動武，否則極有可能引爆衝突。因此外媒再次討論，如果世界大戰真的來臨，世界上哪些國家最安全的問題。

那世界上最安全的去國家有哪些呢？《每日快報》的報導中提出了下列國家：冰島、芬蘭、斯洛維尼亞、瑞士、紐西蘭和新加坡。BBC也表示，社會安全與遠離戰亂是截然不同的概念世界戰亂中最安全的國家與全球和平指數的排名並非相同。

報導指出，冰島被選為戰亂中最安全國家之一的主要原因是因為冰島多次排在「全球和平指數」(Global Peace Index) 世界最安全的國家之首，因為冰島不和其他國家接壤，因此有利於防守。此外，冰島人擁槍率雖很高但購槍管制很嚴格，因此犯罪率也非常低。

斯洛維尼亞這次被列入名單中的主要原因是因為在一戰以及二戰中都屬中立國，且因為擁有十分充裕的熱點和太能能，斯洛維尼亞才被列入安全名單。不過斯洛維尼亞同歐洲多國接壤，因此其實也有遭陸地入侵的可能，但目前來看可能性不大。

瑞士也是中立國之一，而唯一被列入名單的亞洲國家—新加坡為公民提供最有效的護照，城市治理良好因此也在此列。另外，新加坡有「監視犯罪活動良好的錄影監控系統」，能夠減少犯罪和暴力攻擊。