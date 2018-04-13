抽驗市售手扒雞手套 4件不合格下架

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為避免弄髒雙手，民眾在享用手扒雞等美食時，多會使用餐飲用手套，但這些手套都有符合衛生安全規範嗎？北市衛生局今（13）日公布市售「餐飲用手套」抽驗結果，有4件商品標示不符合規定。

台北市政府衛生局日前至北市超市、賣場及餐飲業等處進行抽驗，共計抽驗13件PE材質之手套，依據「食品器具容器包裝衛生標準」檢驗結果均符合規定；但在產品標示部分，4件不符規定。

100入手扒雞手套，抽驗地點為勝立生活百貨。（北市衛生局提供）

台北市衛生局說明，經查核產品外包裝標示，其中4件產品（50入萬用手套、H312手扒雞手套、手扒雞手套和100入手扒雞手套）均未標示耐熱溫度，標示不符規定，已令產品販售業者將不符規定產品下架不得販售，經查來源均為外縣市業者，已移請轄管衛生局進行查處。

台北市衛生局表示，塑膠類食品容器具之耐熱溫度可能因為不同規格或經由不同加工方式製成，以致實際耐熱溫度有所不同，故各產品之實際耐熱溫度，應以製造商標示為準。消費者於購買前應先確認其材質名稱、耐熱溫度及使用注意事項等其他警語，並依照標示事項正確使用，以確保安全與健康。

H312手扒雞手套，抽驗地點為家福股份有限公司。（北市衛生局提供）

手扒雞手套，抽驗地點為潤泰創新國際股份有限公司。（北市衛生局提供）