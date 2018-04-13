中市神岡區土雞場確診禽流感 撲殺1150隻

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市神岡區一處土雞場，經台中市動保處採樣確診發生H5亞型高病原性禽流感，今天撲殺土雞1150隻、銷毀飼料1672公斤，對內外場區加強消毒。

台中市動保處今天發布新聞稿表示，台中市動物保護防疫處10日接獲業者主動通報，神岡區一處土雞場疑似發生禽流感案例，動保處當日立即派員至現場採樣送驗，並執行該場動物移動管制。

動保處表示，目前全國今年至今已有60場禽流感陽性案例，為防治疫情，台中市持續監測轄內家禽場、寵物鳥及家禽理貨場，今年截至目前已監測35場，共採集1385件檢體。

其中一處鴨場檢出高病原性禽流感病毒，已依規處置；而10日再接獲通報神岡區一處土雞場發生禽流感案例，昨日確診後，今天已進行撲殺消毒。

動保處呼籲轄內家禽業者務必加強場內防鳥設施、門禁管制、進出車輛及場區清潔消毒等安全工作，並遵行台中市「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」相關規定，以保障家禽產業防疫安全。

業者也應每天自主觀察家禽健康狀況，若出現疑似病徵、異常死亡或產蛋率急遽下降，應立即通報動保處，以利及時處置，如未依規主動通報，除撲殺不予補償外，另將處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1070413