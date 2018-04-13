研究：受忽略的10種野生動物　將加速牠們瀕絕

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）木柵動物園的貓熊圓仔，還有「功夫熊貓」、「獅子王」、「小飛象」及「馬達加斯加」等動畫影片，相信你我都很喜歡。但你知道大象、大猩猩、長頸鹿、北極熊還有貓熊瀕危，並不如我們想像的少很多嗎？

Plos Biology於本(4)月12日刊登最新研究報告顯示，被認為具有魅力的10種野生動物正被人類創造出來的「虛擬形象」而「忽略」了他們的生存危機，其中有9種被國際自然保護聯盟(UICN)列為受威脅的「易危」、「瀕危」與「極危」狀態，只有灰狼是「無危」。

法國國家科學研究中心(CNRS)生態學家Franck Courchamp向《法新社》(AFP)表示，這些野生動物在人類社會的文化和營銷元素中都非常普遍，以至於在人們的腦海裡留下錯誤印象，誤認野生動物數量多且存活的很好，但事實並非如此。

綜合外媒報導，研究名單雖說是10種野生動物，但實際上是13隻物種，分別是老虎、獅子、三種象科動物、長頸鹿、豹、貓熊、獵豹、北極熊、灰狼，及二種大猩猩屬。

研究報告舉例，在法國平均每一個人在一個月內看到的獅子形象，如照片、圖像、商標、品牌等等，比實際生活在西非的獅子總數來的多。Franck Courchamp和他的團隊希望這些「虛擬數量」不要悖離現實，更應該與現實的動物情況作連結，於是建議使用動物肖像的企業，都應將營餘貢獻出來作為野生物種的保育。

作者之一的奧勒岡州立大學(Oregon State University)森林生態學教授William Ripple表示，這些野生動物受威脅的原因之一就是人類的盜獵與陷井的設置。如果我們現在不努力保育以拯救這些物種的話，企業所製作的商品將可能是唯一可以見到牠們的方式了。