涉逃漏稅及侵占逾4億元 牛頭牌6人遭訴

（中央社記者張榮祥台南13日電）以生產「牛頭牌沙茶醬」聞名的好帝一公司，105年爆出劉姓總經理虛設紙上境外公司販售商品，不僅逃漏稅逾億元，還業務侵占3億多元。南檢今天偵結，起訴劉姓總經理等6人。

台南地檢署接獲好帝一涉嫌逃漏稅的檢舉，民國105年12月12日同步搜索劉姓總經理及好帝一等10個處所，除扣得美加等國銷售統計、帳戶交易及出口、付款流程等資料外，還在劉姓總經理住處扣得不法所得新台幣5000萬元。

當時劉姓總經理坦承犯行，南檢聲押未准，但南檢除扣得在劉姓總經理住處5000萬元外，更扣押名下不動產17筆（價值約2億946萬元）及帳戶存款（9795萬元)。

南檢發言人柯怡伶今天告訴中央社記者，劉姓總經理是好帝一的實際負責人，也是財務經理，91年起陸續在美國、汶萊、模里西斯及香港虛設7家紙上境外公司，負責好帝一牛頭牌沙茶醬及紅蔥醬等商品海外銷售。

自95年起，劉姓總經理指示傅姓前副總經理、林姓副總經理決定產品實際銷售價格，再指示梁姓、胡姓外貿業務承辦人員陸續填製實際銷售金額7成的商業發票及統一發票，作為出口報關的價格。

名義上，好帝一以7折價格販售商品給虛設境外紙上公司，再由境外紙上公司以全額銷售給美加地區的經銷商，由蔡姓財務課長等人負責海外交易的金融帳戶，以賺取中間的3成差額。

南檢調查，好帝一短報95年至105年間銷貨收入4億900萬5508元，逃漏營利事業所得稅1億1686萬1360元。劉姓總經理更業務侵占短報差額4億多元中的3億5961萬餘元，以作為投資理財、借款他人或家庭開銷的用途。

南檢偵結後，以違反商業會計法​、洗錢防制法、稅捐稽徵法及業務侵占等罪嫌起訴劉姓總經理；傅姓、林姓、蔡姓、梁姓、胡姓等5人，因違反商業會計法及稅捐稽徵法等罪嫌被起訴。