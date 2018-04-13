宜蘭登艦視導　蔡英文：並非與中國互別苗頭

（台灣英文新聞／鄧佩儒 蘇澳採訪報導）總統蔡英文今（13）日於蘇澳海軍基地登上基隆軍艦視導，並測考海軍聯合陸、空軍所進行的戰備演練，雖然正值中國在南海實施大規模軍事演習的敏感時機，蔡總統接受媒體訪問時強調，此次海軍演練並非與中國互別苗頭。

今日是蔡總統自2016年5月上任後首度實施海上閱艦，駐地宜蘭蘇澳港的海軍168艦隊，派出20艘軍艦及潛艦，並聯合陸軍及空軍分別出動八輪裝甲車及F-16戰機，進行要港防空及反特攻作戰演練，全程實兵不實彈。

在近兩個小時的陸上、海上演練後，基隆級飛彈驅逐艦駛回蘇澳港停靠，蔡總統在離艦前向同行的本外國媒體致詞並接受短暫採訪。

由於中國海軍自週三（11）日起在海南島南部三亞海域進行三天的軍事訓練，中國領導人習近平更於昨（12）日登上長沙鑑進行海上閱兵，外界猜測國防部選在今日執行海軍視導作業，有與中國互別苗頭的用意。

對此，蔡總統表示，「這是過度解讀，沒有所謂的互別苗頭。」

蔡總統強調，國軍全年無休隨時備戰，今日的行程是要測考國軍的整備情形，「這不是一次的測考，是一系列軍事測考行程的開始，將來在適當的時機都會安排國軍視導及測考行程。」

不過基隆軍艦艦長吳慕樵稍後接受媒體訪問時也表示，此次之所以沒採實彈演練，是因為今日的測考屬於「臨時抽測」，國軍從收到命令到執行只花了約一週的時間。

此外，中國官媒環球網在昨日傍晚發布新聞表示，中國將於18日蔡總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭之際，於台灣海峽水域內進行實彈射擊軍事演習，對此，蔡總統則回應，對國軍有信心，將依原訂計畫出訪。

蔡總統指出，這是中國的一項例行性演習，國防部都有全面掌控，也做好相關準備，因此「對國軍有信心，出訪行程不會受到影響」。

而對於今日海軍測考的表現，蔡總統表示，今日海軍在空軍及陸軍的協助之下，表現得非常好，「反應快速、操演零活，充分表現『不對稱作戰』的戰力跟特質。」

提及國艦國造，蔡總統則指出，近日在建造潛艦的政策上有重要的發展，對我們國艦國造的計畫有很大的鼓舞作用，因此「對未來國艦國造政策的成功深具信心。」

最後，蔡總統表示，「今日跨軍種演練後，相信國人對國軍的戰力，以及防衛國家、保衛國家的決心應該深具信心。」