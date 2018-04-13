印度春漾嘉年華   體驗繽紛異國風采                

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由印度台北協會主辦，台北市政府協辦的印度春漾嘉年華將於明日上午11:30在台北車站一樓大廳舉辦。

去年首次登場的印度春漾嘉年華頗受好評，今年再度舉辦，將有專業舞者為民眾帶來一連串豐富的印度舞蹈和音樂表演，其中古典舞蹈包括婆羅多（Bharatha-natyam）、卡薩克（Kathak）、奧迪西（Oddisi）等及印度各地的民族舞蹈，當然還有台灣民眾最熟悉的寶萊塢舞。

除了舞蹈音樂表演外， 華麗的印度服飾也是不可或缺的，民眾將有機會現場試穿魅力十足的印度莎麗（Saree），嘗試南亞民族特有的印度手繪Henna圖騰，品嘗印度香料茶，選購印度草本美妝商品，並認識印度瑜珈和旅遊。到場的朋友們也有機會在壯觀的坎巴加爾城堡前拍照，該城堡位於印度西部拉賈斯坦邦，於2013年被聯合國教科文組織列為印度的世界文化遺產。

現場更有由印度餐廳馬友友廚房、淇里思印度美食餐廳等專業印度廚師準備的印度美食供參觀民眾品嘗，在臺灣的印度僑民們也將熱情參與這次的活動，讓希望參加的民眾都能度過一個充滿印度風情的週末。

印度古賈拉特民族舞蹈（Gujarati Folk Dance）（圖片來源：印度台北協會提供）

婆羅多古典舞蹈（Bharatanatyam）舞者裝扮（圖片來源：印度台北協會提供）