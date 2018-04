依賴電子煙戒菸 當心攝取更多尼古丁

(台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導)根據美國FDA委外報告,該報告綜合整理超過800份關於電子煙的公衛及醫學研究,指出電子煙是有健康危害的,特別是相較於FDA核准的戒菸藥物,目前並沒有充分的臨床試驗證據可證明電子煙輔助戒菸的有效性。

美國食品藥物管理署委託委託「美國國家科學、工程與醫學學院」(National Academies of Science, Engineering and Medicine)於2018年1月23日提出「Public Health Consequences of E-Cigarettes」報告,報告已明確提到目前並無足夠的證據 (Insufficient evidence) 證明民眾在未有專業戒菸療程輔助下,電子煙可成為戒菸輔具。

電子煙業者常宣稱使用電子煙能幫助戒菸、作為戒菸輔助工具,這都是電子煙商的宣傳手法,依據衛生福利部食品藥物管理署107年受理1,471件電子煙檢體檢驗結果顯示,共有1,143件近8成電子煙液仍含有具成癮性之尼古丁,在電子煙液可隨意添加的情形下,民眾恐將不自覺攝取更多的尼古丁。

國民健康署呼籲,戒菸宜循正規醫療管道,有實證的戒菸方式,才是真正戒菸的好方式!歡迎民眾撥打國健署免費戒菸專線服務(0800-636363)及各縣市政府衛生局所辦理之戒菸班,一起打造台灣無菸樂活的友善生活環境!