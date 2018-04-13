〈時評〉管中閔還要躲藏多久？

台大校長當選人管中閔的爭議，迄今沒有化解，其實，讓事件持續延燒的，正是管中閔本人，過去兩個多月，管中閔從未正式出面說明，也沒有澄清種種疑慮，如果真的坦蕩蕩，管爺為何不敢接受公開挑戰？



從擔任獨立董事、論文是否違反學術倫理，以及是否前往中國授課，一件又一件的爭議，只見管中閔隱身在臉書、聲明和律師團後面，卻不願意站上第一線回擊，而且，從臉書上的呻吟、轉貼文章，到律師團要求教育部盡速核定人事案，對於種種爭議，管中閔也未親自釐清。



挺管人士或許會指責教育部用盡各種方法卡管，但這些是否曾經想過，連管中閔也是自己卡自己，因為疑團一天無法化解前，就會拖上一天，最快速的解決方法，就是管中閔親自公開釋疑，主動向台大和教育部提出說明。



挺管人士或許又會認為，到目前為止，律師都有代為澄清，但這也僅止於發表聲明，無法針對疑點有深入、直接、互動的探討，何況如何司法程序一樣，就算有律師幫忙辯護，在案情事實部分，必須由當事人自行回答，而不是由律師代答。



又如同內政部長葉俊榮這兩天遭到外界指控，曾經赴中國講課，但短短幾小時內，葉俊榮立刻出面舉行記者會澄清，同時回答各種提問，而不是躲了起來，這才是應有的態度。



難道一位台大校長的名氣，比不上一位部長？實在很難去想像，管中閔不願意出面的背後原因，一個較可能的情況是，連他自己都無法解釋這些疑點，所以索性不回答，而是企圖另開一個戰場，就是教育部有無依法核定、在時程上有無瀆職，目的是轉移外界焦點罷了。



就算管中閔的如意算盤得逞，目前有部分的社會氛圍確實將矛頭指向教育部，但這些都無法還原事實真相，就算管爺最後如願以償，教育部在輿論壓力下核准人事案，管中閔成為台大校長，但這些真相總會有水落石出的一天，除非管中閔當了台大校長後還打算繼續躲藏？



（作者李平華，資深媒體人）