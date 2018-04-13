火星人布魯諾訪台開唱倒數 安檢規定需注意

（中央社記者江佩凌台北13日電）美國R&B歌手「火星人」布魯諾今年葛萊美音樂獎風光奪6獎，他的「24K魔幻世界巡迴演唱會」亞洲場已從日本起跑，17日將二度訪寶島演出，主辦單位提醒歌迷注意嚴格安檢規定。

「火星人」布魯諾（Bruno Mars）今年橫掃葛萊美音樂獎，以1980年代R&B復古曲風擄獲評審的心，包括「24K魔幻（24K Magic）」榮獲最大獎最佳年度專輯和最佳年度唱片。

二度來台開唱的「火星人」，除了帶來全新表演內容，獨樹一格的自創舞步更是一大看點，加上從國外包機空運來台的原裝舞台及器材，將帶領台灣歌迷進入他的音樂魔幻世界。

主辦單位提醒，歌迷需注意安檢規定，勿攜帶後背包、玻璃製品、密封飲料包括礦泉水（需去蓋）、手搖杯（需把密封膠膜去除），還有硬質地無法捏扁的飲料罐，包含保溫杯、自拍棒、相機、平板電腦與GOPRO等物品入場。

主辦單位新聞稿指出，上個月剛結束的「火星人」布魯諾紐西蘭場演唱會，打破天后碧昂絲（Beyonce）的紀錄，刷新紐西蘭有史以來最多入場觀眾的演唱會紀錄。

人氣持續發燒的「火星人」與饒舌女王卡蒂B（Cardi B）合作的最新單曲Finesse（Remix），成為3月美國電台播放率最高的歌曲。新聞稿說，這已經是火星人第8首稱霸電台播放次數的單曲，也讓他榮登擁有最多電台播放率最高單曲的男歌手寶座。

「火星人」布魯諾「24K魔幻世界巡迴演唱會2018台北場」，17日晚間8時在台北南港展覽館舉行。（編輯：李錫璋）1070413