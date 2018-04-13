總統首次登艦視導操演 強化戰備應變能力

（中央社記者葉素萍宜蘭13日電）鑑於國際及區域安全情勢變化快速，為強化國軍戰備整備與快速應變能力，總統蔡英文今天前往海軍蘇澳基地，進行國軍要港防衛與快速應變能力測考的視導行程。這是蔡總統上任後，首次登艦出海。



蔡總統今天親臨基隆軍艦（DDG-1801）隨艦出海視導操演全程實況，實際了解國軍要港防衛與快速應變的能力，以及國軍在國土防衛上的戰備狀況。總統進入蘇澳作戰中心後下達作戰命令，隨即開始進行操演。



國防部表示，海軍司令部在接獲總統戰備抽測命令後，以艦隊擴大不同型鑑組合編成62.9支隊，納編空軍兵力，在台灣東部海域執行「戰備抽測」聯合操演。



今天操演場景以假想敵空中、水面船團意圖進犯台灣領空、領海，並以特攻部隊意圖搶奪破壞蘇澳港重要防護目標為操演想定。



國軍在掌握敵情動態後，即由海軍動員港區陸戰隊兵力與陸軍支援兵力，遂行反特攻作戰，另海上兵力編組任務支隊，於最短時間內動員戰備兵力，完成戰備整備，依令執行要港防空及反水面作戰。（編輯：張良知）1070413